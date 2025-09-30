Von Konrad Bülow

Mühlhausen. Betreiber von gewerblich genutzten Spielautomaten werden in Mühlhausen künftig zur Kasse gebeten: Ab dem kommenden Jahr gilt eine neue Vergnügungssteuer für solche Geräte. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Damit folgt die Kommune dem Beispiel vieler Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: Während die