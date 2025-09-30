Auch Mühlhausen besteuert nun Spielautomaten
Die Abgabe soll das Risiko von Spielsucht eindämmen, hieß es im Rat. Die Gemeinde rechnet mit 28.800 Euro an Erlösen pro Jahr.
Von Konrad Bülow
Mühlhausen. Betreiber von gewerblich genutzten Spielautomaten werden in Mühlhausen künftig zur Kasse gebeten: Ab dem kommenden Jahr gilt eine neue Vergnügungssteuer für solche Geräte. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.
Damit folgt die Kommune dem Beispiel vieler Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: Während die
