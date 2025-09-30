Dienstag, 30. September 2025

Plus Sucht-Eindämmung oder Einnahmequelle?

Auch Mühlhausen besteuert nun Spielautomaten

Die Abgabe soll das Risiko von Spielsucht eindämmen, hieß es im Rat. Die Gemeinde rechnet mit 28.800 Euro an Erlösen pro Jahr.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 25 Sekunden
Das Glücksspiel an Automaten gilt wegen des hohen Suchtpotenzials als riskant. Viele Kommunen erheben deshalb Steuern auf den Betrieb solcher Geräte. Nun hat Mühlhausen nachgezogen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Von Konrad Bülow

Mühlhausen. Betreiber von gewerblich genutzten Spielautomaten werden in Mühlhausen künftig zur Kasse gebeten: Ab dem kommenden Jahr gilt eine neue Vergnügungssteuer für solche Geräte. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Damit folgt die Kommune dem Beispiel vieler Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: Während die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
