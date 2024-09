Neckargemünd-Kleingemünd. (fn) Die Kleingemünder Straßenkerwe lockte vergangenes Wochenende viele Menschen in den Neckargemünder Stadtteil. Über die Bergstraße verteilt haben meist ortsansässige Vereine Stände betrieben. Die Ausnahme war eine einzelne externe Schaustellerin, die einen Stand für Süßigkeiten mitbrachte.

Laut Kim Toth, Mitglied des Kerwekomitees, war die Schaustellerin von den Besucherzahlen so zufrieden, dass sie nächstes Jahr wieder kommen möchte. Außerdem habe sie laut Toth vor zu versuchen, andere Schausteller mitzubringen – entgegen dem vermeintlich negativen Bild der Kerwe. Neben vielen Gelegenheiten zum Essen und Trinken gab es auch ein Glücksrad. Speziell für Kinder wurden ein Trampolin und ein kleiner Flohmarkt bereitgestellt. Zusätzlich konnte man an einer kostenfreien Rundfahrt über den Neckar teilnehmen. Das Herzstück war jedoch die Kerwe-Scheune. Bei dieser wurde ausgeschenkt und Live-Musik gespielt. Auch eine Bühne für die Kerwepredigt war an der eigentlichen Kreuzung aufgebaut.

Die Besucherzahlen für das Wochenende waren sowohl für die Kerweleitung, als auch für Standbetreiber gut. Vor allem freitags und samstags abends war die Bergstraße laut Kerwekomitee sehr gut gefüllt. Wermutstropfen jedoch blieb, besonders für die Kinder, das Ausbleiben der Bimmelbahn – diese konnte nach insgesamt nur zwei gefahrenen Runden am Samstagmittag wegen eines technischen Defekts nicht mehr in Betrieb genommen werden. Das für die Bahn eingenommene Spendengeld werde laut Komitee für nächstes Jahr aufbewahrt. Dann soll sie wieder gemietet werden.

Die traditionelle Kerwepredigt wurde von Kerwepfarrer Dietmar Keller mit der Kerweschlumpel "Kamala Harris" durchgeführt. In der Anfangsrede erklärte Keller, wie es zu Harris als Kerweschlumpel gekommen sei: Sie wäre nach Heidelberg gereist, um mit ihrem Mann in dem ehemaligen Headquarter Urlaub vom Wahlkampf und dem Regieren zu machen. Dort traf sie auf den Kerwepfarrer. Entzückt von dessen "heißer Glocke" folgte sie der Einladung, auf die Kleingemünder Kerwe zu kommen. Im weiteren Verlauf der Rede geht es um einen vermeintlichen Dieb auf dem Skiurlaub in Ischgl, das gelbe "Ernteband" und den missglückten Strand am Neckarlauer. Auch wird die Vermutung geäußert, warum Jäger den Wildbestand nicht kontrollieren könnten: Die Thermohose sei schuld! In der Ausleitung wird Keller klar, dass dies für ihn die letzte Kerwe als Kerwepfarrer sein wird. Nach 33 Jahren gehaltener Predigten gehe er in Rente.