Von Maria Stumpf

Wiesloch. Staus zu den Stoßzeiten, ein Radweg, der an der Kreuzung zur Ebertstraße plötzlich im Nichts endet, chaotische Parkverhältnisse und zu schnelles Fahren: Alltag für Anwohner der Schillerstraße. Gehör für ihren Ärger darüber fanden sie jetzt bei den "Wieslocher Verkehrsgesprächen".

Eingeladen dazu hatte der Ortsverband des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Auf der Tagesordnung stand die Schillerstraße, elf Anwohner waren zu der Veranstaltung ins "Kapitol" gekommen. Darunter auch Rollstuhlfahrerinnen von der Initiative "Wiesloch für alle".

"Wie kommen Sie eigentlich aus Ihrer Haustür heraus?", erkundigte sich Manfred Stindl als Sprecher des VCD bei einer Besucherin. "Mit viel Glück, uff’s Geratewohl", schimpfte die Frau. "Die Autofahrer entscheiden in dieser Straße offenbar selbst, wer wann Vorfahrt hat und wo geparkt werden darf."

In besonderer Kritik standen auch die Elterntaxen, die vor der Schiller-Grundschule rangierten. "Das ist so gefährlich, wenn gleichzeitig die Busse anfahren und Fahrradfahrer am Ende der Radspur plötzlich die Straßenseite wechseln müssen", erzählte ein Ehepaar. "Da muss die Stadt jetzt endlich mal etwas unternehmen."

Selbst Stindl staunte über manche Erzählung. "Unglaublich", wurde hier und da gemurmelt. Einige Anwohner forderten als Konsequenz die temporäre Unterbrechung der Schillerstraße als mögliche Durchfahrtsstraße oder zumindest eine teilweise Umwandlung, speziell vor der Schule, in einen verkehrsberuhigten Bereich. Heißt: Schrittgeschwindigkeit wäre angesagt, nicht nur Tempo 30.

Aber wie könnten Verbesserungen mit einfachen Mitteln zeitnah umgesetzt werden? "Mit Geschwindigkeitskontrollen", forderte ein Mann. "Eine bessere Fußgängerquerung zwischen Schillerpark und Alter Schuhfabrik würde schon helfen", schlug eine Frau vor. "Logische und auch gut sichtbare Markierungen würden das chaotische Parken minimieren", ergänzten zwei junge Anwohner. "Auf jeden Fall muss die Fahrt durch die Schillerstraße so unattraktiv wie möglich gemacht werden", hieß es unisono.

"Und der unvollendete Radweg ist überhaupt das absolut Schrägste, was ich je gesehen habe", fügte ein Mann hinzu. "Dass da noch nichts Schlimmes passiert ist, wundert uns alle." Um konkrete Verbesserungen der Verkehrssituation in der Schillerstraße zu erreichen, werde nun, so Manfred Stindl, ein Folgetermin mit der Stadtverwaltung für Anfang des nächsten Jahres angedacht.