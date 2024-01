Von Konrad Bülow

Malsch. Dass die Sorge vor Starkregenereignissen die Menschen in Malsch bewegt, ist jüngst in der Zehntscheuer deutlich geworden. Dorthin hatten die Gemeinde und das Geo-Informatikbüro Geomer aus Heidelberg eingeladen. "Starkregen in Malsch – Wie kann ich selbst vorsorgen?", lautete die Leitfrage des Abends. Fast alle Plätze im Raum waren belegt.