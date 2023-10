Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. Mit Stimmgewalt und einer Menge Spaß überzeugte sie: Rapperin Selina Pack, bekannt als "Caddy Pack", ist eine Runde weiter. Die 34-Jährige hat bei der Rap-Version der Sendung "The Voice of Germany" mitgemacht – und dort nun den ersten Durchgang gemeistert. Für sie geht der Traum vom Sieg damit jetzt im Team von Musiklegende Kool Savas weiter.

"Es kam alles, wie ich es mir erhofft habe", erinnert sie sich an die Dreharbeiten zur Fernsehsendung zurück, die in Berlin stattfanden. Bereits vor Jahren hatte sie als Eröffnungskünstlerin unter anderem bei Kool Savas auf der Bühne gestanden. Umso mehr hatte es sie daher gefreut, dass sie so einen "Wiedererkennungswert" bei ihm hinterlassen habe, sagt sie.

Denn der deutsche Rapper ist kein Unbekannter: weder in den deutschen Charts, noch in der Hip-Hop- und Rap-Szene. Und hatte sie auch in der Show erkannt: "Ich kenne den Namen. Du machst schon länger Musik", sagte er dort.

"Es war so aufregend und schön. Und gleichzeitig auch eine Herausforderung, besonders hinten raus: Da ist mir die Puste ein bisschen ausgegangen", so die 34-Jährige und lacht: "Ich bin schon ein bisschen eingerostet. Denn man will ja nicht wie angewurzelt dastehen", erzählt sie von ihrem Auftritt bei den sogenannten "Blind Auditions", bei denen sich die Kandidaten nacheinander den Juroren präsentieren, die mit dem Rücken zu ihnen sitzen. Sie sollen so nur aufgrund der Stimme die Gesangsleistung bewerten.

Das Jury-Mitglied, das vom Kandidaten stimmlich überzeugt wird, betätigt einen Knopf, der Sitz dreht sich um – damit ist der Kandidat in der nächsten Runde. So wie Selina jetzt: Im nächsten Abschnitt, den sogenannten "Workshops", treten sie direkt gegeneinander an: " Dafür mussten wir eigene Musiktexte schreiben zu uns unbekannten Melodien und Beats."

Innerhalb eines Tages hieß es also kreativ sein. So ging es – in einem Altbau-Musikstudio in Berlin und extra Proberäumen – für jeden Kandidaten darum, Texte zu schreiben, die sich Team-Chef Kool Savas anhörte, bewertete und Verbesserungsvorschläge gab. "Das war eine so unglaublich bereichernde Erfahrung, direktes Feedback von jemandem zu erhalten, der schon so lange Musik macht", erinnert sich Caddy.

"Aber es war auch sehr stressig. Wir wurden zwischendurch immer wieder unterbrochen, es wurden Interviews geführt für die Ausstrahlung im Fernsehen", erzählt sie. Das sei anders als zu Hause, da werde man nicht abgelenkt. Jetzt allerdings sei ein gewisser Druck dabei, "es ist ja immer noch ein Wettbewerb" und da wolle man abliefern.

"Ich bekam ganz viel positive Resonanz, besonders von mir unbekannten Menschen über die sozialen Netzwerke." Doch auch Arbeitskollegen seien auf sie zukommen und hätten ihren Auftritt gelobt, bei dem sie sichtlich Spaß hatte.

Die Menschen im Publikum mitzureißen, sei dabei das Beste gewesen. "Und auch die räumliche Nähe zu ihnen. Das ist intimer, man fühlt sich ihnen verbunden. Man kann den Leuten in die Augen schauen, sie fesseln", schwärmt sie. Die Nähe zu den Zuschauern passe zudem besser zum Musikstil Rap, bei dem Auftritte in solch kleineren Runden üblicher seien. So entstehe ein "Zuhause-, ein Club-Gefühl". Im Publikum waren auch Freunde und Bekannte dabei, bei ihr Partnerin Sarah, ihre Schwester Vanessa und Freund Tobias.

Künftig soll es für sie und ihre Leidenschaft Musik weitergehen: "Ich möchte auf jeden Fall weiterhin die Menschen erreichen." Auch deshalb habe sie in der Zwischenzeit schon fast fünf Songs fertig geschrieben – auch ein Musikvideo soll es geben: "Aber das dann wahrscheinlich erst Anfang nächstes Jahr", so die Rapperin.

Zu beschäftigt war sie mit der Errichtung ihres eigenen Fan-Shops, wo es Bekleidung mit ihrem Logo gibt. Ob sie in der zweiten Runde der Fernsehshow weiterkommt, durfte sie nicht verraten. Aber für ihre weiteren Auftritte wolle und müsse sie auf jeden Fall ihre Ausdauer verbessern.

Info: Der Auftritt von Selina Pack ist am Donnerstag, 26. Oktober, in der sechsten Folge von "The Voice Rap" um 23.05 Uhr auf ProSieben im Fernsehen zu sehen.