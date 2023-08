St. Leon-Rot/Sinsheim. (abc) Baugeräte, Schwertransporte und Kräne in verschiedenen Maßstäben: Seit 2005 war die Mini-Bauma, eine Spezial-Ausstellung für Modellbauer, ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Technik-Museums Sinsheim. Doch schon vergangenes Jahr zeichnete sich ab, dass sich die Wege der Gastgeber und der ausrichtenden Interessengemeinschaft "Freunde von Baugeräten, Schwertransporten und Kranen" (IG F.B.S.K.) trennen könnten. Genau das ist nun geschehen, denn die 26. Mini-Bauma findet an diesem Wochenende erstmals im Veranstaltungszentrum Harres in St. Leon-Rot statt.

"Wir sind ein kleiner Verein und haben nur beschränkte finanzielle Möglichkeiten. Da sich hier einige Rahmenbedingungen geändert haben, müssen wir sehen, was wir in Zukunft tun", hatte Hermann Schulte, im Vorstand der IG F.B.S.K verantwortlich, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, vergangenes Jahr betont. Er meinte damit die gestiegenen Kosten für die Miete der Veranstaltungshalle sowie des Freigeländes, auf dem stets Dutzende Autokräne in Originalgröße ausgestellt worden waren. "Circa 17.000 Euro waren einfach inakzeptabel", bilanzierte Schulte auf Nachfrage und begründet damit den Umzug in den Harres. "Die sind ja auch immer größer geworden", relativierte wiederum die Leiterin der Abteilung Sales-, Event- und Bankettmanagement des Technik-Museums Sinsheim, Susanne Rieder.

Schulte zufolge habe man in St. Leon-Rot ein deutlich attraktiveres Angebot erhalten. "Die Sporthalle dort ist ideal für uns. Außerdem steht ein großer Parkplatz für Aussteller und Besucher zur Verfügung", so Schulte. Neu ist ein Gastronomiebereich, der vom Harres-Personal betrieben wird.

Am Rahmenprogramm der Mini-Bauma, die am Samstag, 26. August, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 27. August, 10 bis 16 Uhr, stattfindet, ändert sich kaum etwas: verkleinerte Modelle drinnen, Großgeräte draußen. Einzig die beliebte Sandmulde, in der Modelle in Aktion betrachtet werden konnten, fehlt. "Allein am Samstag rechnen wir mit 500 bis 600 Fachbesuchern", gibt sich Schulte zuversichtlich. So auch Harres-Geschäftsführer Florian Wessely: "Wir freuen uns sehr auf die neue Veranstaltung und darüber, dass dadurch nach der Pandemie wieder mehr Leben in den Harres kommt. Die Mini-Bauma passt gut in den August und die Resonanz in den sozialen Netzwerken ist bereits sehr groß."