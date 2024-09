Rot. (tt) Verblüffte und ratlose Gesichter bei vielen Autofahrern am Sonntag: Die für den heutigen Montag angekündigte Sperrung der Landesstraße L546 zwischen Rot und Malsch wurde teilweise schon am Wochenende vollzogen – auch wenn dort noch nicht gearbeitet wurde.

So war die Durchfahrt von Rot in Richtung Malsch gesperrt: Zahlreichen Autofahrer nahmen benachbarte Feldwege, um die Sperre zu umgehen. Auch die Ausfahrt von der Opelstraße auf die Landesstraße war schon mit Absperrschranken versperrt. Dort konnte man ebenfalls beobachten, dass Autofahrer die Sperren umfuhren.

Auch die Durchfahrt von Rot nach Malsch war am Sonntag bereits abgesperrt. Foto: tt

Auch in Fahrtrichtung Rot war an der Straße "Am Bahnhof" eine Sperre mit Baustellenampel aufgebaut. Das führte zu Verwirrung, weil auch die eigentliche Ampel noch in Betrieb war. Warum die Absperrungen schon aufgebaut waren, ließ sich am Sonntag nicht in Erfahrung bringen.

In den kommenden vier Wochen will das Land die Fahrbahndecke auf einem 1,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Uhlandshöhe an der Kreuzung zur Bundesstraße und der Einmündung der Straße "Am Bahnhof" im Roter Gewerbegebiet sanieren.

Dafür sind 1,4 Millionen Euro veranschlagt, wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt. Demnach soll die Strecke in drei Baubereiche unterteilt werden, die einzeln gesperrt werden. Die Umleitung führt über die L628, also die verlängerte Wieslocher Straße, und die B3.

Auch die Busse sind von der Sperrung betroffen, wegen der längeren Fahrzeiten können die Zuganschlüsse am Bahnhof Rot-Malsch und Wiesloch-Walldorf nicht gewährleistet werden, heißt es vom Kreis. Die Buslinien 702 und 704 fahren die Haltestellen im Gewerbegebiet nicht an. Die Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch erfolgt über die Ostseite, dort ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.