St. Leon-Rot. (seb) Da stimmt etwas nicht, dachte sich ein Leser aus St. Leon-Rot und fragte sich sogar offen, ob es nun Gründe für eine Wahlanfechtung gebe. Er berichtete, dass er Briefwahl beantragt und die Stimmzettel auch ausgefüllt und abgeschickt habe.

Nachbarn und Bekannte aber hätten zwar ebenfalls Wahlunterlagen erhalten, allerdings ohne Umschläge für die Rücksendung. Diese – scheinbare – Dopplung warf für ihn die Fragen auf, ob die Gemeinde bei dieser Wahl richtig vorgeht und ob seine Briefwahl-Unterlagen korrekt behandelt werden.

Auskunft gab die stellvertretende St. Leon-Roter Haupt- und Ordnungsamtsleiterin Elke Ott im Gespräch mit der RNZ und bat zweifach um Geduld. Zum einen erhielten grundsätzlich alle Wahlberechtigten die Stimmzettel der Kommunalwahl per Post zugesandt, unabhängig davon, ob sie Briefwahl beantragt haben oder nicht, "dazu sind die Kommunen verpflichtet", so Ott.

Nur die Stimmzettel für die Europawahl werden für Vor-Ort-Wählende erst im Wahllokal ausgegeben. Bei den vielen Personen auf den Stimmzetteln ergebe es zur Zeitersparnis Sinn, den Wahlberechtigten die Chance zu geben, alles in Ruhe zu Hause auszufüllen und dann im Wahllokal abzuliefern, so Ott.

Wer Briefwahl beantragt habe, erhalte also einen zweiten Umschlag mit Wahlunterlagen, nur dieser enthalte dann die Rücksendeumschläge und den Wahlschein, erklärte sie weiter. "Es gab bei uns Verzögerungen", aber inzwischen sei der "Briefwahlstau" abgearbeitet und am vergangenen Mittwoch seien die letzten bisher beantragten Briefwahlunterlagen in die Post gegangen. Etwas Geduld sei hier also noch gefragt.

Was das Rathausteam Ott zufolge nicht mehr leisten kann: Dafür zu sorgen, dass Briefwähler nur den einen beantragten Umschlag erhalten. Das habe man früher noch gemacht, aber seither sei die Zahl der Briefwähler stark gestiegen. "Da zu selektieren, schaffen wir nicht."

Geduld ist auch von allen gefragt, die nun verwirrt sind und im Rathaus Antworten suchen. "Uns erreichen ständig Anfragen", daher könne es dauern, bis jemand ans Telefon gehe oder sich persönlich Zeit nehmen könne. Elke Ott hat auch aus Nachbarorten erfahren, dass die Wahlberechtigten deshalb viele Fragen haben. Dabei müssen auch Begriffe wie Wahlschein, der das Recht zur Wahlteilnahme dokumentiert, und Wahl- oder Stimmzettel mit den Namen der Kandidierenden erläutert werden.

Die Gemeinde St. Leon-Rot hat also auf ihrer Webseite über die Hintergründe informiert. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 06227/5380 melden, wegen der großen Zahl der Anrufe aber sollte eine E-Mail an gemeinde@st-leon-rot.de geschickt werden.