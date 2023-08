St. Leon-Rot. (tt) Um einen Stammzellspender für Christian B. aus St. Leon-Rot zu finden, hat seine Familie am Freitag, 4. August, eine Typisierungsaktion organisiert. Bei dem 52-Jährigen wurde Anfang des Jahres ein Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, festgestellt. Deshalb hat die Familie zusammen mit den Ortsverbänden des Roten Kreuzes von St. Leon und Rot die Aktion organisiert. Von 16 bis 20 Uhr kann man in der Multihalle der Parkringschule, Wiesenstraße 4, vorbeikommen, um sich typisieren zu lassen. Die RNZ hat dazu die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Wer kann spenden? Alle gesunden Personen zwischen 18 und 55 Jahren können sich für die Stammzell- oder Knochenmarkspende melden.

Darf ich mit Vorerkrankungen spenden? Ähnlich wie bei der Blutspende schließen bestimmte Erkrankungen eine Spende aus. Hierdurch wird sichergestellt, dass für Spender und Patient durch eine Spende kein erhöhtes Risiko besteht. So dürfen keine ernsthaften Erkrankungen an Herz, Kreislauf, inneren Organen, am Blut- oder Lymphsystem oder am Immunsystem vorliegen. Menschen mit Stoffwechselerkrankungen, Krebs, neurologischen oder psychischen Erkrankungen, Tropenkrankheiten sowie schweren chronischen Infektionskrankheiten und Infektionen dürfen ebenfalls nicht spenden.

Was genau wird eigentlich gespendet? Die Zellen, die einem schwerkranken Menschen die Chance geben weiterzuleben, werden Blutstammzellen genannt. Diese werden im Knochenmark gebildet und sind vorwiegend im Beckenknochen angesiedelt. Sie können über zwei Verfahren beim Spender gewonnen werden.

Wie läuft die Typisierung ab? Bei der Aktion in St. Leon-Rot erfolgt die Registrierung mit einer Mundschleimhautprobe. Aus dieser Probe werden im Labor der Deutschen Stammzellspenderdatei das HLA-Muster (Gewebetyp) jedes einzelnen Spenders bestimmt – daher auch der Begriff "Typisierung". Das HLA-Muster jedes Spenders wird pseudonymisiert und über das Zentrale Deutsche Knochenmarkspenderregister (ZKRD) für die nationale und internationale Spendersuche zur Verfügung gestellt.

Ich habe schon einmal an einer Typisierungsaktion teilgenommen. Soll ich trotzdem nach St. Leon-Rot kommen? Nein. Spender, die bereits bei einer anderen Datei registriert sind, müssen sich nicht noch einmal typisieren lassen. Registrierungen in mehreren Spenderdateien sollten sogar unbedingt vermieden werden.

Kostet die Typisierung etwas? In St. Leon-Rot wird kein Geld verlangt. Aber die Registrierung eines potenziellen Spenders kostet etwa 40 Euro, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden und daher aus Spendengeldern gedeckt werden müssen. Die Deutsche Stammzellspenderdatei freut sich deshalb, wenn die Spender die Kosten ganz oder teilweise übernehmen. "Da dies jedoch nicht allen möglich ist, benötigen wir dringend Geldspenden, um unsere Arbeit fortführen zu können", heißt es von der Deutschen Stammzellspenderdatei.

Wie kann ich die Aktion unterstützen? Bei der Typisierungsaktion in der Multihalle werden zum einen direkt Spendengelder angenommen, man kann aber seine Spende auch überweisen. Partner der Deutschen Stammzellspenderdatei ist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes, IBAN DE90.6624.0002.0113 3305 00 bei der Commerzbank. Als Verwendungszweck sollte "DSSD RN/St. Leon-Rot" angegeben werden.

Info: Weitere Infos im Internet unter www.stammzellspenderdatei.de