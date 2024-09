St. Leon-Rot/Malsch. (slt) Wer von St. Leon-Rot an einem Sonntag an den Bahnhof nach Rot-Malsch fahren möchte und dabei auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, muss etwas mehr Zeit einplanen – und einen Umweg in Kauf nehmen. Und das hat nichts mit der Baustelle auf der Landstraße L546 zwischen Rot und Malsch zu tun, die ab kommender Woche den Verkehr einschränkt.

Denn während unter der Woche oder auch an einem Samstag noch bis abends reichlich Busse fahren, ist eine Fahrt an den Bahnhof Rot-Malsch nur mit der Nutzung eines Ruftaxis möglich. Dabei führt die Reise dann über die Walldorfer Drehscheibe.

Auf Nachfrage beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) heißt es, dass sich "das Angebot in den letzten zehn Jahren nicht verändert" habe. Eine direkte Verbindung gebe es an diesem Wochentag keine. "Die Einschränkungen ergeben sich aus der geringen Nachfrage, die in der Vergangenheit für Verbindungen zwischen Rot und Malsch an Sonntagen festgestellt wurde", so das Unternehmen weiter.

Auch einen "signifikanten Wunsch aus der Bevölkerung oder den Gemeinden, ein regelmäßiges Angebot für diese Zeiten einzurichten", habe es bisher nicht gegeben. Aus diesem Grund wurde das Ruftaxi als flexible Lösung eingeführt, so die VRN. Die Taxen folgen dabei einem festen Fahrplan, sofern sie bestellt werden. So können im Verlauf einer Fahrt mehrere Gäste einfach zusteigen. Ein Ticket löst jede Person für sich, Zeitkarten decken das Angebot ebenso ab.

Die Verbindung kann sich aber künftig ändern: Im Rahmen der Neuausschreibung des Linienbündels Wiesloch/Walldorf zum Dezember 2026 sei seitens der VRN geplant, in enger Abstimmung mit den Gemeinden und dem Rhein-Neckar-Kreis zu prüfen, ob eine Erweiterung des Angebots auf der Linie 705 möglich ist.