St. Leon-Rot. (RNZ) Die Fach-Plattform "Campinginfo" hat aus 23.000 Campingplätzen in ganz Europa die 110 beliebtesten gekürt. Unter den ersten 100 finden sich sieben aus Baden-Württemberg, darunter auch die Erholungsanlage St. Leoner See, die es zum ersten Mal in die Auswahl geschafft hat. "Wir sind stolz über die Auszeichnung und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison 2024", lassen die Betreiber wissen.

Der "Campinginfo Award" ist ein Publikumspreis, der ausschließlich auf Grundlage von Gästebewertungen vergeben wird. Die Seite selbst sei laut "Campinginfo" die meistbesuchte im deutschsprachigen Raum zu dem Themengebiet. Mehr als 135.000 Bewertungen von über 73.000 Urlaubern bilden die Grundlage für die Auszeichnung, die zum 13. Mal verliehen wurde.

Der Gesamteindruck der Anlage St. Leoner See sei so gut und die Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher so hoch, dass viele von ihnen eine positive Bewertung abgegeben haben.

Hervorgehoben wurden der Erstkontakt an der Rezeption, die freundliche Begrüßung dort sowie die Hilfsbereitschaft bei Fragen während des Aufenthalts. Ebenso freuen sich die Besucher über die Sauberkeit der Sanitäranlagen und die gut ausgestatteten Mietobjekte. Die weitläufige und gepflegte Außenanlage, die unterschiedlichen Stellplätze sowie das vielseitige Wassersportangebot fielen in den Bewertungen besonders positiv auf.

Unter den Besucherinnen und Besuchern sind mehrheitlich solche, die Wassersportarten wie Wasserski praktizieren wollen. Bei Tauchgängen, so schreiben sie es in den Bewertungen, können sie aber auch die Unterwasserwelt des Sees entdecken. Außerdem gebe es abgesperrte Nicht-Schwimmer-Bereiche oder einfach die Möglichkeit, mit dem Schlauchboot auf dem See zu paddeln.

Urlaub mit Reisemobil, Wohnwagen, Zelt oder Camping gewännen, so "Campinginfo", nach wie vor an Beliebtheit. Urlaubern empfiehlt die Plattform daher, den Campingplatz in St. Leon möglichst frühzeitig zu buchen, da beliebte Plätze insbesondere in den Ferienzeiten schnell ausgebucht seien.