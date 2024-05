St. Leon-Rot. (tt) Während die Freien Wähler, die FDP und die Grünen in St. Leon-Rot vor der Kommunalwahl am 9. Juni auf Wahlplakate verzichten (RNZ von gestern), teilt die SPD der Doppelgemeinde mit, dass sie weniger Wahlbroschüren herstellen lasse. "Insgesamt spart die SPD in St. Leon-Rot bei den anstehenden drei Wahlen über 10.000 Wahlbroschüren", erklärt Gemeinderat und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote