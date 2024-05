St. Leon-Rot. (leu) Der Neubau der Wachstation am St. Leoner See nimmt weiter Gestalt an. Mittlerweile steht das Häuschen als Rohbau, kürzlich war dort der Treffpunkt zur Feier des Richtfestes. Zukünftig soll die Station für die Aufsicht den Badebetrieb an dem beliebten Freizeitort sicherer machen.

Bereits vor vier Jahren, im November 2020, wurde ein Gutachten hinsichtlich der Betriebs-