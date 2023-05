Was ausgeschlossen ist: Das Faulgas einfach so in die Atmosphäre entweichen zu lassen, Methan gilt als um ein Vielfaches klimaschädlicher als Kohlendioxid. Es muss also immer verwertet werden und stellt Kläranlagenbetreiber vor eine Herausforderung, weil die Menge an Gas nicht planbar oder vorhersagbar ist: Dieser biologische Prozess wird von vielen Faktoren beeinflusst.

St. Leon-Rot. (seb) Viele haben sich schon gewundert, einige sogar die Feuerwehr gerufen, als sie am St. Leon-Roter Klärwerk Rauch aufsteigen sahen. Es handelt sich aber nicht um einen unkontrollierten Brand, der das Eingreifen der Rettungskräfte erfordern würde: Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich wurde, muss das Klärwerk gegenwärtig Faulgas über eine "Not-Fackel" verbrennen.

Im März hatte es einen Brand im Klärwerk gegeben, durch den das Blockheizkraftwerk schwer beschädigt wurde, wie Bauamtsleiter Werner Kleiber erläuterte. Nach einstimmigem Beschluss wurde jetzt die Neubeschaffung durch die Auftragsvergabe an Fachingenieure in die Wege geleitet.

Mit rund zehn Jahren hatte die Maschine, die im Dauerbetrieb Faulgas in Wärme und Strom verwandelt, ohnehin fast das Ende ihrer avisierten Lebensdauer erreicht – sie ist längst abgeschrieben, hat über 70.000 Betriebsstunden auf dem Buckel. In spätestens zwei Jahren hätte sie ohnehin ersetzt werden müssen, so Kleiber, und bezüglich einer Reparatur winkten die Fachleute jetzt ab: Das lohne sich nicht, hieß es.

Kleiber zufolge ist das Klärwerk von Tag eins an konzipiert, das Faulgas zu verwerten. Und zwar mit einem Blockheizkraftwerk. Möglich wäre auch, das Faulgas – Methan – nur zu verheizen: Wärme braucht man im Klärwerk auf jeden Fall, weil Mikroorganismen das Abwasser zersetzen, Lebewesen, denen es nicht zu kalt werden darf. Aber wenn man aus dem dabei entstehenden Gas zudem noch Strom gewinne, um die Anlage zu betreiben, steigere man die Effizienz des gesamten Betriebs, mache sich unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und spare Geld, so Kleiber. "Ein Blockheizkraftwerk hat einen viel höheren Wirkungsgrad."

Was ausgeschlossen ist: Das Faulgas einfach so in die Atmosphäre entweichen zu lassen, Methan gilt als um ein Vielfaches klimaschädlicher als Kohlendioxid. Es muss also immer verwertet werden und stellt Kläranlagenbetreiber vor eine Herausforderung, weil die Menge an Gas nicht planbar oder vorhersagbar ist: Dieser biologische Prozess wird von vielen Faktoren beeinflusst.

Das Blockheizkraftwerk zu ersetzen, ist nicht leicht – und teuer. Von geschätzt 350.000 Euro für die Neubeschaffung und die Instandsetzung der elektrischen Anlagen ist auszugehen, hinzu kommt ein Fachingenieurhonorar von um die 105.000 Euro. "Das ist ein Schlag", meinte Kleiber. Zumal ein volles Jahr vergehen könnte, bis das neue Gerät den Betrieb aufnimmt. Die neue Maschine sei "kein Exot", hob der Bauamtsleiter hervor, als die Frage aufkam, wieso das Ganze so viel koste.

Ein Blockheizkraftwerk, das Faulgas verwerte, um Strom und Wärme für eine Kläranlage zu liefern, unterscheide sich nicht wesentlich von anderen. Das neue sei sicher moderner und noch mal effizienter, so Kleiber, aber das sei nicht der Preistreiber. Wie Bürgermeister Alexander Eger ergänzte, sind Installation, Einbindung in die vorhandene Technik der Kläranlage und Steuerung des neuen Geräts das eigentlich Aufwendige. Daher auch der Bedarf an einem Fachingenieurbüro, das darauf spezialisiert sei – diese Kenntnisse seien rar und daher hochbezahlt.

Das Notstrom-Konzept der Kläranlage wird außerdem aktualisiert – für die Zeit, wenn das neue Kraftwerk läuft. Aber auch aktuell bereitet ein möglicher Stromausfall der Verwaltung Sorgen, da die Kläranlage wieder ans öffentliche Netz angeschlossen ist: Eventuell will man per Eilentscheidung noch ein Leihgerät für die Übergangszeit anschaffen.

Zurzeit jedenfalls muss die "Not-Fackel" brennen. Der Speicher fürs Methan ist laut Kleiber begrenzt, daher öffnet sich regelmäßig das Ventil. Das Kläranlagenteam versuche aber zu vermeiden, dass die Fackel nachts brennt – die Flamme provoziere sonst nur weitere Anrufe bei der Feuerwehr: Sie solle tagsüber brennen, wenn sie nicht so gut zu sehen sei, bisher klappe das meist.

Schlechte Nachrichten hatte Kleiber in Bezug auf die Versicherung: Er habe "nicht viel Hoffnung", dass noch nennenswerte Summen an die Gemeinde ausgezahlt werden: Das Blockheizkraftwerk sei schlicht schon zu alt gewesen. Allenfalls für die Verschrottung und für die Gebäudeschäden, die durch den Brand entstanden, könne man etwas Geld erwarten.