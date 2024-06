St. Leon-Rot. (seb) Mit Blick auf die bekannten Kindertagesstätten (Kitas), Hort- und Kernzeitbetreuung, den neu gebauten Kindergarten in Rot, die kürzlich eingerichtete Krippe im Alten Pfarrhaus St. Leon sowie auch die Tagesmütter gab es für den Gemeinderat "sehr positive Nachrichten": Für unter wie über Dreijährige gibt es "genügend Plätze". Das erläuterte Verena Engelhardt, im Rathaus zuständig für Kitas und Schulen. Mehr noch: Sie sehe die Gemeinde auch gewappnet für die Neuzugezogenen im Wohngebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand, von denen viele junge Familien sein dürften.

Der Bedarfsplan 2024/2025 für die Kinderbetreuung wurde einhellig beschlossen. Die Ratsfraktionen nahmen erfreut zur Kenntnis, dass es keinen dringenden Handlungsbedarf gebe – von den Außengeländen der neuen Krippe in St. Leon und der neuen Kita in Rot abgesehen, für die jüngst auch die Weichen gestellt wurden. Man sah St. Leon-Rot auch in der Lage, flexibel auf kurzfristige Veränderungen im Betreuungsbedarf, etwa durch Zuzüge im Lauf eines Kita-Jahrs, zu reagieren. Lob gab es für die vorausschauende Arbeit der Verwaltung und Zufriedenheit, dass durch den Kauf des Pfarrhauses und den Kita-Neubau frühzeitig die nötigen Vorbereitungen getroffen worden waren.

1257 Betreuungsplätze hat St. Leon-Rot laut Verwaltungsvorlage insgesamt, maximal könnten sogar 1354 belegt werden. Aktuell 644 und höchstens 677 Plätze gibt es für Drei- bis Sechsjährige, 289 für Krippenkinder unter drei Jahre. 360 Plätze sind es für Grundschulkinder von sechs bis zehn Jahren zusätzlich zum regulären Unterricht.