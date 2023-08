St. Leon-Rot/Ulaanbaatar. (RNZ) Das Duo-Paar holt den Doppel-Erfolg: Tanja und Jasmin Ittensohn aus St. Leon-Rot errangen bei den Ju-Jutsu Weltmeisterschaften in Ulaanbaatar, Mongolei, vordere Plätze.

Fast 500 Sportler traten dort in spannenden Kämpfen gegeneinander an. Am ersten Wettkampftag starteten Tanja und Jasmin Ittensohn in der Kategorie "Duo Show". In der Vorrunde konnten sie sich mit ihrer Robotershow für die Finalrunde der besten Vier qualifizieren.

Mit fetziger Musik und hervorragender Technik setzten sie sich gegen die anderen Teams durch und mussten sich nur dem Team aus Thailand geschlagen geben: eine Silbermedaille für die beiden. Später starteten die Schwestern in der Kategorie "Duo".

Foto: privat

Mit starker Technik und Ausdruck zogen sie ebenso wie die Thailänder ins Finale ein. Das Finale wurde sehr spannend: Erst die letzten Techniken brachten die Entscheidung, die aufgrund der ausdrucksstarken Präsentation für die Tanja und Jasmin Ittensohn ausfiel.

Überglücklich holten sie sich die Goldmedaille und den Weltmeistertitel. Ein ganz besonderer Moment war für die beiden, ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen und die deutsche Nationalhymne zu hören und mitzusingen.