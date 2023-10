St. Leon-Rot. (seb) Einstimmig gab der Gemeinderat dem Freie-Wähler-Antrag statt: Anfang nächsten Jahres soll eine Informationsveranstaltung zu den Plänen der Bahn für eine neue Güterverkehrtrasse stattfinden.

Zwar gibt es dazu eine Internetseite – www.mannheim-karlsruhe.de – und Öffentlichkeitsarbeit mit Bürgerbeteiligung über Dialogforen, was im Rat auch gelobt wurde: Trotzdem herrschte das Gefühl vor, der Bürgerschaft noch ein zusätzliches Angebot mit konkreten Auskünften zu möglichen Auswirkungen auf St. Leon-Rot unterbreiten zu müssen.

Die Gemeindeverwaltung will im Oktober und November an Seminaren teilnehmen, bei denen sie sich direkt mit Bahnvertretern austauschen kann, im Januar oder Februar 2024 sollen Fachleute der Bahn nach St. Leon-Rot kommen, den Planungsstand vorstellen und darlegen, was genau auf die Gemeinde zukommen könnte.

1996 hat sich Deutschland verpflichtet, zum Ertüchtigen des Schienennetzes zwischen den großen europäischen Wirtschaftsräumen Rotterdam und Genua beizutragen. Die Strecke Mannheim-Karlsruhe ist ein wichtiger Lückenschluss. Zwei Gleise mit Signal- und Sicherheitsanlagen sowie Lärmschutzmaßnahmen könnten es werden, eine um die 20 Meter breite Trasse.

300 Güterzüge würden dann darauf in 24 Stunden fahren, alle fünf Minuten einer. 14 mögliche Gleisstrecken sind nach den bisherigen Untersuchungen noch übrig, laut den aktuellen Vorstellungen der Bahn werden zwei davon als am günstigsten bewertet: Beide führen östlich an der Autobahn 5 entlang durch St. Leon-Rot und Walldorf.

Wie genau das funktionieren soll, ist eine Frage, die in beiden Gemeinden bereits öfter gestellt wurde: Siedlungs- und Gewerbegebiete, Straßen und andere Infrastruktur reichen dicht an die A 5 heran, ein Konflikt mit den Bahnplänen scheint vorgezeichnet. Ein Tunnel unter St. Leon-Rot scheint aus Kostengründen aussichtslos zu sein. Andererseits sind auf jüngsten Plänen der Bahn erste Ideen zu Tunneln oder in den Boden abgesenkten Gleisen auf Walldorfer Gemarkung zu sehen. Damit reagiert die Bahn offenbar unter anderem auf die Vorhaben der Autobahngesellschaft, das Walldorfer Kreuz und die A 5 zwischen Walldorf und Heidelberg auszubauen.