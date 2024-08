Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. Ausgefallener sollte das Angebot werden, der Wagen auffallen: Das sagt Marco Negri, Inhaber des "Eiscafés Negri" in der Roter Hauptstraße über sein Eismobil, das sich für Kunden seit Anfang des Jahres für Festlichkeiten buchen lässt. Zu Festen und Veranstaltungen bringt Negris Team dann nicht nur mit Gefrorenem vorbei, sondern liefert auch gleich ein zweiköpfiges Personal mit dazu, das die Kundschaft bedient.

"Wir hatten zuvor schon Eisvitrinen, die man mieten konnte. Das haben besonders Schulen oder auch Firmen gerne in Anspruch genommen", sagt der 49-Jährige weiter. Doch sein Eismobil unterscheidet sich davon gewaltig: Während die Eisvitrinen eher als mietbare Gefriertruhe befüllt mit Negris Eis fungieren, bei denen die Kunden selbst das Eis portionieren können, ähnelt das Eismobil eher einem "Food Truck", wie man Imbisswagen heutzutage nennt, so Marco Negri. Denn mittels hydraulischer Pumpe lässt sich die Decke des Wagens anheben und, "nach oben bewegen, auch die Theke fährt dann knapp einen halben Meter nach vorn", so der Eismacher aus St. Leon-Rot weiter.

Auch mit einem gängigen Eiswagen mit Schiebetür, der durch die Ortschaften fährt und vom Straßenrand aus das Eis verkauft, ist das Mobil nicht zu vergleichen: "Während die ,normalen Eiswagen’ ständig umherfahren können, müssen wir für das jeweilige Event an dem Ort stehen bleiben, an dem wir parken. Wir brauchen schließlich ein bisschen Platz."

Zudem ist das Negri-Mobil nicht mit einer einfachen Schiebetür ausgestattet: "Der Wagen ist von beiden Seiten auf, alles ist gut einsehbar. Die Kundinnen und Kunden können ohne Schwierigkeiten hinein und durch den Wagen hindurchsehen."

Bereits seit 33 Jahren existiert der Familienbetrieb der Negris, in mittlerweile dritter Generation führt Marco Negri das Café weiter und stellt das Eis selbst her, das er verkauft. "Einen Eiswagen gab es in der Vergangenheit selbstverständlich schon, doch das ursprüngliche Konzept ist ein wenig ausgelutscht, wir wollten etwas Neues schaffen, hatten neue Ideen." Dass dies gelungen ist, zeigt die Farbwahl, so Negri: "Denn mit dem türkisfarbenen an Bonbons erinnernden und damit auch dem Farbkonzept des Cafés treu geblieben Wagen handelt es sich definitiv um einen Eyecatcher, einen echten Hingucker."

Seit März dieses Jahres lässt sich das St. Leon-Roter Eismobil für private Veranstaltungen buchen: "Wir waren unter anderem auf Firmenfesten oder runden Geburtstagen. Denn auch die Kapazitäten sind mit einem normalen Eiswagen nicht vergleichbar. Wir können problemlos bis zu 850 Personen bedienen, ohne Nachschub ordern zu müssen", sagt der 49-Jährige.

Erhältlich sind in seinem Eismobil verschiedene Eissorten, aber auch Kaffeespezialitäten oder Spaghetti-Eisbecher "wie in unserem Eiscafé auch". Im Spätjahr soll es darüber hinaus ein paar Neuerungen geben: Waffeln und Crêpes sollen dann das Sortiment erweitern, weitere Eisbecher-Variationen hinzukommen. "Der Schwerpunkt soll weiterhin auf den einzelnen Eissorten liegen."

Welche Sorten das sind oder sein sollen, komme dabei immer ganz auf seine Kundschaft an, erzählt Marco Negri: "Meistens äußern sie bestimmte Wünsche, ansonsten hat sich bewährt, dass jüngere Menschen eher zu süßeren Sorten tendieren, ältere hingehen bevorzugen die Klassiker wie Schokolade, Vanille, Stracciatella oder ganz allgemein Fruchteis.

Aber was alle gerne zurzeit wollen, ist Limoncello", scherzt der Eismacher. Doch auch auf die Wetterlage komme die Sortenauswahl an: "Bei warmen, sommerlichen Temperaturen sind es fruchtige, erfrischende Geschmacksrichtungen, bei Regenwetter eher die klassischen. Aber: Mit unserem Eismobil machen wir alles möglich."