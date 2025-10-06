Montag, 06. Oktober 2025

DRK und DLRG ringen um Finanzierung für nötigen Digitalfunk

Feuerwehr ist umgerüstet, doch DRK und DLRG müssen selbst zahlen – die teure Digitalfunktechnik bringt gemeinnützige Helfer in Finanzierungsnöte.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Die Feuerwehren stellen bereits seit vielen Jahren auf Digitalfunk um. Damit auch das DRK und die DLRG an gemischten Einsätzen teilnehmen und kommunizieren können, müssen sie ebenfalls umrüsten. Dabei sind sie auf Spendengelder angewiesen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Erst kürzlich haben die Gemeinderäte von St. Leon-Rot und Walldorf entschieden, die Feuerwehren auf Digitalfunk umzurüsten. Weil das eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, zahlt sie und nicht die Wehr. Anders verhält es sich beim Deutschen Rote Kreuz (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Sie nehmen häufig an Einsätzen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
