DRK und DLRG ringen um Finanzierung für nötigen Digitalfunk
Feuerwehr ist umgerüstet, doch DRK und DLRG müssen selbst zahlen – die teure Digitalfunktechnik bringt gemeinnützige Helfer in Finanzierungsnöte.
Von Armen Begic
St. Leon-Rot. Erst kürzlich haben die Gemeinderäte von St. Leon-Rot und Walldorf entschieden, die Feuerwehren auf Digitalfunk umzurüsten. Weil das eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, zahlt sie und nicht die Wehr. Anders verhält es sich beim Deutschen Rote Kreuz (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Sie nehmen häufig an Einsätzen
