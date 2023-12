St. Leon-Rot. (RNZ) Zu einem in Brand geratenen Linienbus in der Walldorfer Straße wurde am Dienstagabend um 18.29 Uhr die Freiwillige Feuerwehr St. Leon-Rot alarmiert. "Vor Ort bestätigte sich die Lage: An einem Rad an der Vorderachse kam es zu einer starken Rauchentwicklung", heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Wie sich herausstellte, hatte der Busfahrer im Vorfeld mit einem Pulverlöscher die Flammen bereits eigenständig bekämpft. "Durch sein beherztes Eingreifen hatte dieser jedoch Rauch eingeatmet und musste deshalb vor Ort vom Rettungsdienst untersucht werden", so die Feuerwehr.

Die Wehr kühlte den Reifen mit Wasser und kontrollierte ihn abschließend mit der Wärmebildkamera. Nachdem keine weitere Gefahr mehr von dem Brandobjekt ausging, übergaben die Wehrleute die Einsatzstelle der Polizei, die bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes an der Einsatzstelle verblieb.