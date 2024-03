St. Leon-Rot. (seb) Es wird nicht bei einem "Häuschen" für die Badeaufsicht bleiben, wie ursprünglich angedacht: Es wird eine "Wachstation". Insofern erschien das neue Gebäude am St. Leoner See einigen Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung "ein bisschen groß" und sie hinterfragten die anfängliche Kostenschätzung von um die 233.000 Euro.

Die Notwendigkeit des Neubaus wurde aber nicht