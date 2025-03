St. Leon-Rot. (RNZ) "Der Roter Faschingsumzug wird abgesagt": Das hatte die Gemeinde St. Leon-Rot am vergangenen Montagabend mitgeteilt. Aus Respekt vor den Todesfällen und den Verletzten nach der Amokfahrt in der Mannheimer Innenstadt hatte sich das Krisenteam der Gemeinde um Bürgermeister-Stellvertreter Achim Schell gemeinsam mit dem Umzugsveranstalter TSV Rot dazu durchgerungen.

Aber ähnlich wie in Rettigheim haben gestern mehr als 200 Fastnachtsfreunde spontan entschieden, dass Geselligkeit, Brauchtum und menschliche Nähe gerade in diesen Zeiten dringend gebraucht werden, dass die Freiheit in der Gesellschaft ein hohes Gut ist – und dass dazu eben auch die Narrenfreiheit gehört.

Der Roter Umzug war abgesagt worden, stattdessen wurde auf dem Platz bei der Parkring-Sporthalle gestern spontan eine Faschingsparty gefeiert. Foto: Hecker

Sie trafen sich auf dem Platz bei der Parkring-Sporthalle, wo ursprünglich die Abschlussfeier nach dem Umzug geplant war, und eine große Party entwickelte sich. Unterhaltsame Musik kam vom Band und von vielen Seiten wurden Gutsel in alle Richtungen geworfen. Besonders die Kinder freuten sich darüber, sie rannten mit Feuereifer umher und sammelten die Süßigkeiten mit strahlenden Gesichtern ein. Einige für den Umzug gedachte Beiträge fanden so doch noch ein Publikum.

Popeyes, Piraten und Poseidons mischten sich unter die fröhliche Menge, bei einer Gruppe flauschiger Orangen stand die Empfehlung zu lesen: "Wer A sagt muss auch perol sagen". Zebrafarbene Fußballfans tummelten sich gemeinsam mit Harlekinen, Clowns und wilden Gesellen mit Hörnern und Pelzen auf dem Platz.

Der Roter Umzug war abgesagt worden, stattdessen wurde auf dem Platz bei der Parkring-Sporthalle gestern spontan eine Faschingsparty gefeiert. Foto: Hecker

Die Verkleidungen waren mitunter minimalistisch, da genügte etwas Schminke, eine sternförmige Brille und eine bunte Perücke, auch Sombrero, Reishut, Tiara oder die klassische Narrenkappe waren als Kopfbedeckungen zu sehen. Manche Kostüme waren aber auch richtig aufwendig, mit Ganzkörper-Tigerfell, "Flower-Power"-Mustern überall, Formel-1-Team-Overalls oder grünen und lila gepunkteten "Monster AG"-Anzügen.

Eine große Gruppe huldigte dem "King of Pop", Michael Jackson: Auf dem Wagen waren einige lebensgroße Figuren von Untoten aus dem "Thriller"-Video, die dem selbstbewusst posierenden Helden nachschleichen. Und natürlich trugen die Fastnachter dazu die bekannte rot-schwarze Jacke und rote Hosen.

Update: Dienstag, 4. März 2025, 21 Uhr

Roter Faschingsumzug wird abgesagt

Nach der Amokfahrt von Mannheim haben die Gemeinde und Veranstalter den Zug abgesagt.

Der Roter Faschingsumzug am Faschingsdienstag bildet stets den Abschluss der Fünften Jahreszeit in der Region. Bis vor wenigen Tagen war ungewiss, wie und wo er in diesem Jahr über die Bühne gehen wird. Nun wurde er nach den Ereignissen in Mannheim doch abgedsagt. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (kbw) Der Roter Faschingsumzug am morgigen Fastnachtsdienstag findet nicht statt. Vor dem Hintergrund der tragischen Todesfälle und Verletzten in der Mannheimer Innenstadt am heutigen Montag hat die Gemeinde St. Leon-Rot als Schirmherrin gemeinsam mit dem Veranstalter TSV Rot e. V. die morgige Veranstaltung in Rot abgesagt.

Das Sicherheitskonzept für den Zugweg und die anschließende Feiermeile auf dem Parkring-Sportplatz waren bis ins Einzelne geplant und tragfähig, aber aus Mitgefühl und Solidarität für die Opfer dieser Tat kann Fastnacht auch in St. Leon-Rot nicht mehr ausgelassen gefeiert werden. Das Krisenteam um Bürgermeister-Stellvertreter Achim Schell bittet um Verständnis für die Entscheidung.

Update: Montag, 3. März 2025, 19.14 Uhr

Umzug am Faschingsdienstag ist gerettet

Nachdem die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen heftig gebrodelt hatte, gibt es nun Entwarnung.

Von Anja Hammer

Rot. Gute Nachrichten für die Fastnachter: Der Roter Faschingsumzug findet statt. In den letzten Wochen war viel darüber spekuliert worden; Gerüchte machten die Runde, dass das bunte Treiben am Faschingsdienstag in diesem Jahr ausfällt. Doch Uwe Kettenmann vom TSV-Vorstand gibt jetzt auf RNZ-Nachfrage Entwarnung: "Doch, der Umzug findet statt!"

Die Gerüchteküche hat nicht völlig zu Unrecht gebrodelt. Denn erst seit letzter Woche steht definitiv fest, wie und wo der Umzug in diesem Jahr über die Bühne gehen wird. Dies liegt an der Besonderheit des Roter Umzugs.

Da es nämlich keinen klassischen Karnevalsverein im Ort gibt, wurde er einst vom Theaterverein "Scheinwerfer" aus der Taufe gehoben. Seit "20, 25 Jahren", so erklärt Kettenmann, wird der Umzug abwechselnd von den beiden größten Vereinen des Orts organisiert: FC und TSV.

In den vergangenen Jahren war der Fußball-Club Ausrichter. Das bedeutet: Die Narren trafen sich beim TSV in der Kirrgasse, stellten sich dort auf und marschierten über Kirrgasse, Hauptstraße, Erlengrund und Sepp-Herberger-Straße zum FC-Gelände, wo die Fußballer die Abschlussparty schmissen.

In diesem Jahr habe der FC aber gesagt, dass der TSV wieder das Ruder übernehmen solle. Sprich: Der Turn- und Sportverein solle den Umzug planen und die Faschingsfeier am Ende ausrichten. Dafür hat Kettenmann durchaus Verständnis, denn er kennt die Probleme aus eigener Erfahrung bestens.

"Wir haben viele Spiele im Jahr und brauchen dabei auch immer viele Freiwillige", so Kettenmann. "Das bringt jeden Verein an seine Grenzen." Und für eine Veranstaltung in der Größenordnung des Umzugs braucht man abermals viele Helfer.

Der TSV hat aber noch ein anderes Problem: Sein einstiges Kleinfeldareal in der Kirrgasse ist eine riesige Baustelle. Dort entsteht die neue Sportanlage des rund 1450 Mitglieder starken Vereins. An eine Party ist hier nicht zu denken.

Also überlegte der TSV, wie er dennoch den Umzug samt Party ausrichten könne. Die Idee: Statt auf dem TSV-Gelände findet die Feier auf dem Parkplatz vor der Sporthalle statt und die Gemeinde stellt die entsprechende Infrastruktur bereit. Diesen Vorschlag präsentierte Kettenmann eigenen Angaben zufolge bei der Vereinssitzung im August 2024. Und dann hörte er ganz lange nichts.

Wie die Gemeindeverwaltung berichtet, gab es letzte Woche ein Treffen von TSV, Ortsvereinsvorsitzender, Ordnungsamt, Feuerwehr, DRK und Polizei. Und dabei wurde eben beschlossen, dieses Jahr vom FC-Gelände über die Hauptstraße zum Sporthallenparkplatz zu laufen, erzählt Kettenmann.

Dem Leiter der Handballabteilung zufolge stellt die Gemeinde Hütten für die Bewirtungsstände auf, legt einen Anschluss für Wasser und Strom und stellt Toiletten.

Der TSV kümmert sich derweil um die Anmeldungen der teilnehmenden Gruppen – letztes Jahr waren es rund 20 – und organisiert die Abschlussparty für Umzugsteilnehmer und Zuschauer. "Und wenn das auf dem Parkplatz gut läuft, dann könnten in Zukunft vielleicht auch andere Vereine den Umzug ausrichten", so Kettenmanns Überlegung.

Doch das ist Zukunftsmusik. "Unsere Mitglieder grübeln jetzt erst einmal über ein Motto", schmunzelt Kettenmann. "Die Zeit drängt." Und auch die anderen Gruppen und Vereine, die beim Umzug mitlaufen möchten, können sich nun getrost in die närrischen Vorbereitungen stürzen. Denn am 4. März wird es ganz sicher wieder bunt in Rots Straßen.