Leimen-St. Ilgen. (lesa) Ein Traum wird wahr – zumindest für viele St. Ilgener. Ab 10. Oktober hat der Leimener Stadtteil wieder einen Wochenmarkt. Und noch mehr: einen Nahversorger an zentraler Stelle im Ortskern, eine Belebung der alten Dorfmitte und nicht zuletzt einen Treffpunkt für die "Diljemer". Denn im Herzen des Ortes war das Leben zuletzt "zum Erliegen" gekommen, wie Helga Bender sagt. Das aber wollten die Vorsitzende des Stadtteilvereins St. Ilgen und ihre Mitstreiter nicht hinnehmen. Und sie taten etwas.

Der Auslöser war ein trauriger. Es war im Juni vergangenen Jahres, als eine Geschäftsschließung St. Ilgen ins Herz traf. Die Metzgerei Hauser machte zu. Der alteingesessene Betrieb reihte sich dabei ein in eine ganze Kette von Ladenschließungen: ein Blumenladen, ein Lebensmittelgeschäft, Drogerie und Tante-Emma-Laden. All das hatte es vor mehr oder weniger langer Zeit in "Dilje" gegeben. "Es ist nichts los", sagt Helga Bender zum aktuellen Zustand. Also diskutierte man im Stadtteilverein, wie man wieder Leben ins Dorfzentrum bringen und auch wieder Nahversorgung abseits der Supermärkte ermöglichen könnte. Die Idee eines Wochenmarkts war geboren.

Beim damaligen Rathauschef Hans D. Reinwald traf die Idee auf fruchtbaren Boden. Doch bis die Saat aufging, dauerte es. Bender und ihr Team – Projektleiter Claus Hammer, Birgit Stumpf und Schatzmeisterin Annette Ebinger – erfuhren, dass es nicht leicht ist, einen Wochenmarkt aus dem Boden zu stampfen. Auf Anfragen bei den Beschickern des Leimener Wochenmarkts, ob sie nicht auch in St. Ilgen verkaufen wollen, gab es teils Absagen: "Viele, die schon älter sind, sagten, sie haben keine Kapazität", so Bender. Aber das Durchhaltevermögen zahlte sich aus. Nun kann Bender verkünden: Am 10. Oktober wird es sechs Stände geben – sie hofft darauf, dass es sogar acht werden. Das ist die Maximalanzahl, die auf dem Platz vor der Alten Fabrik ihre Waren feilbieten können.

Apropos Waren: Geben wird es einen Imker, einen Dampfnudelstand, Käse, Wild, Blumen und Antipasti. Fehlt da nicht etwas? Ja: Den klassischen Obst- und Gemüsestand und einen Bäckerwagen gibt es nicht. Aus gutem Grund: "Wir wollen den örtlichen Geschäften keine Konkurrenz machen", betont Bender mit Blick auf die Bäckerei Breiter und den Lebensmittelladen, das "Frischezentrum Külekci". Auf der Wunschliste, für die explizit die St. Ilgener gefragt und gehört wurden, stehen noch ein Metzger- und ein Fischstand.

Nicht der einzige Punkt, bei dem sich die Verantwortlichen eindeutig etwas gedacht haben. Wie bereits berichtet, findet der Wochenmarkt nachmittags statt – nämlich von 15 bis 19 Uhr. "Wir denken, das ist eine gute Sache, weil da alle – von der Mutter bis zu Berufstätigen – können", so Bender. Um auch etwas für Laufkundschaft zu tun, hat die örtliche Verwaltungsstelle ihre Öffnungszeiten parallel zum Wochenmarkt gelegt. Terminliche Überschneidungen mit anderen Wochenmärkten vermieden die Organisatoren ganz bewusst. "Das war uns wichtig", betont Bender.

Es steht also alles in den Startlöchern – ähnlich übrigens wie die Planungen für ein Fest anlässlich der Eröffnung. OB John Ehret will kommen, eine Kindergruppe soll auftreten, angedacht ist außerdem ein Wagen mit Getränke-Ausschank. Saxofonisten spielen genauso wie die drei Troubadoure aus St. Ilgen. Auch für die Kleinsten ist etwas in Planung: Für sie soll es Zuckerwatte geben.