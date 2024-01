Hirschberg/Lund. (RNZ) Die Jungs strahlen mit ihren nagelneuen Trikots um die Wette; die meisten von ihnen sind gerade einmal 14 Jahre alt und die ersten offiziellen Vertreter der neuen Spielgemeinschaft namens "S3L" der vier beteiligten Vereine – der SG Leutershausen, dem TVG Großsachsen, der SG Hohensachsen sowie der TSG Lützelsachsen.

Elf Spieler hatten sich gemeinsam mit einem ganzen Stab aus Trainern, Betreuerinnen und Betreuern sowie begeisterten Fans mit dem Bus auf den Weg in den hohen Norden gemacht, zum weltgrößten Handballturnier in Lund. In den frühen Morgenstunden ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag los, um rechtzeitig zum Turnier "Lundaspelen" am Start zu sein.

Von den elf Spielern gehören sieben zur HG-Saase-C-Jugend und vier zur SG Leutershausen. Das spielt aber keine Rolle mehr, denn in Schweden waren sie gemeinsam die C-Jugend der S3L. In der gemeldeten Kategorie "Boys 14" spielten 58 Mannschaften aus 48 Vereinen um den Turniersieg. Die Konkurrenz war groß, denn unter den Gemeldeten befanden sich viele bekannte Vereine aus dem In- und Ausland.

Am 27. Dezember begannen die Vorrundenspiele. Die S3L startete in einer Gruppe mit dem TSV Pfungstadt, dem OV Helsingborg (Schweden), dem Handballkreis Münsterland, dem IK Sävehof1 (Schweden) und dem Elsflether TB. Nach der Gruppenphase ging es am 29. Dezember in die K.O.-Runden.

"Wir freuen uns sehr über diesen ersten internationalen Auftritt der S3L", sagte Uli Funk, der als Betreuer mitgereist war. "Das ist gleichzeitig eine wichtige Botschaft, denn wir wollen mit der neuen Spielgemeinschaft vor allem auch die Jugend fördern und weiter voranbringen", so Funk. Trainer vor Ort waren Christian Pohl und Martin Wendler, neben Uli Funk war auch Esther Bär als Betreuerin mit im Team.

Die Mannschaft spielte in neuem S3L-Outfit in den Farben Rot-Gelb. Die Kosten für den Satz Trikots, Hosen und Sweatshirts wurde inklusive Bedrucken zum Teil von der Firma VK Metallbau in Hockenheim, aber auch durch private Spenden finanziert.

Das Turnier "Lundaspelen" gibt es seit 1978. Es wird von LUGI Handboll organisiert, einem der größten schwedischen Handball-Vereine. Gespielt wird in 37 Hallen. Ein Erfolg war die Reise in vielerlei Hinsicht, denn sie war ein Vorbote für den Start der S3L in die Spielzeit 2024/2025.

Und dann musste sich die C-Jugend erst im Halbfinale bei den Play-offs ganz knapp geschlagen geben.