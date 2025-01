Von Christoph Moll

Neckargemünd. Das neue Jahr beginnt in der Stadt am Neckar mit einer Vollsperrung, die für deutlich mehr Verkehr in der Altstadt sorgen wird: Ab dem kommenden Montag, 13. Januar, kann der Hollmuth-Tunnel nicht befahren werden. Dies ist auch bei den turnusgemäßen Wartungen der Fall. Allerdings geht es nun nicht um wenige Stunden, sondern um sieben Wochen.