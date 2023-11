Schwere Vorwürfe und ein Eklat im Rathaus

Von Christiane Barth

Spechbach. Mobbing, Intransparenz, "autokratisches Handeln": Es sind schwere Vorwürfe, die die partei- und fraktionslose Gemeinderätin Petra Reinmuth gegen die Spitze der Spechbacher Gemeindeverwaltung erhoben hatte. Der Rest des Gremiums stellte sich nun in der Ratssitzung am Donnerstagabend gegen Reinmuth. Diese hatte das Thema Transparenz in der