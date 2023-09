Spechbach. (agdo) Eigentlich sollte in Spechbach zum Ende der Kerwe die Schlumpel beerdigt werden. Doch "Luisa Klima...die Klebrige" war plötzlich fort. Es kam heraus, dass sie das Weite gesucht hatte und – so die Vermutung – ins spanische Teneriffa durchgebrannt ist. So lautete jedenfalls die Geschichte, welche die Kerweborscht zum Kerweausklang vortrugen. Wer Luisa finde, solle sie doch bitte zurückbringen, sagte Kerwepfarrer Florian Orth mit einem Augenzwinkern.

Aber "Luisa Klima...die Klebrige" war natürlich nicht wirklich fort, sondern in den "Armen" der Kerweburschen hinter der Bühne. Die traditionelle Schlumpelbeerdigung entfiel dennoch, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Es war der letzte Kerwetag und Bürgermeister Werner Braun bekam von Kerwepfarrer Florian Orth mit einem lachenden und weinenden Auge den symbolischen großen Rathausschlüssel zurück. Auch der Sündenbockstock wanderte wieder in die Hände des Rathauschefs.

Einzig das Geldsäckel behielten die Kerweborscht. Rathauschef Braun wollte das so aber nicht durchgehen lassen und forderte dafür den Zylinder von Kerwepfarrer Orth. Die Besucher entschieden über den Vorschlag – nämlich mit tosendem Applaus. Orth gab anstatt des Geldsäckels seinen Zylinder ab. Rathauschef Braun trug die Kopfbedeckung den ganzen Abend über.

Jedenfalls war die Stimmung grandios. Es gab den kompletten Abend über verschiedene Programmpunkte. Unter anderem schauten Doubles der Sängerinnen Andrea Berg und Helene Fischer im Spechbacher Bauhof – also im Partyzelt – vorbei. Bergs "Du hast mich Tausend mal belogen" erklang sogar zwei Mal, weil das Publikum lautstark eine Zugabe forderte. Und mit Helene Fischer ging es einmal mehr "Atemlos durch die Nacht". In die Rolle der beiden Sängerinnen war jeweils ein Mann geschlüpft, der Playback sang.

Eine Einborschtung gab es dieses Jahr derweil nicht. Wer bei der Kerweborscht mitmachen will, muss zunächst ein Probejahr bestehen. An jenem Abend wurde solch ein "Kerwepraktikant" eingeführt. Er bekam ein rotes T-Shirt, an dem er fortan erkennbar ist. Sollte es ihm und den Burschen gefallen, wird er dann nächstes Jahr eingeborschtet.