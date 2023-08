Neckargemünd. (fhs) Derzeit kursiert ein Post in den Sozialen Medien, dass mit Schockinformationen versucht, Daten zu klauen: In der Facebook-Gruppe "Neues in und um Neckargemünd" ist am Mittwochnachmittag die Entführung eines Mädchens gepostet worden. Die eingestellte Nachricht leitet auf eine dubiose Webseite. Diese nennt sich "srwpreviewdns(Punkt)com".

Auf Nachfrage erklärt das Polizeipräsidium Mannheim, dass der Polizei aktuell kein Vermissten- oder Entführungsfall mit einem Kind in Neckargemünd bekannt sei. "Die Masche ist uns aber sehr wohl bekannt, und solche Videobeiträge kursieren immer wieder in den sozialen Netzwerken mit austauschbaren Videos und Städtenamen", erklärt die Sprecherin des Präsidiums.

Sie warnt, auf den Link zu klicken. Man werde in der Regel auf eine Anmeldeseite weitergeleitet, auf der man seine Facebook-Anmeldedaten eingeben soll. "Damit versuchen vermutlich Betrüger an die persönlichen Daten zu gelangen und gegebenenfalls über das so ‚gekaperte‘ Facebook-Konto weitere betrügerische Beiträge oder Nachrichten an die Facebook-Freunde zu versenden."

Das Polizeipräsidium Mannheim hatte bereits in der Vergangenheit zweimal davor auf der Polizei-Facebookseite gewarnt: