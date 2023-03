Auch der Kreis geht nicht davon aus, dass es Ärger zwischen UMA und Anwohnern gibt. Er antwortet auf eine RNZ-Anfrage: "Wenngleich es sich um die erste ,Sammeleinrichtung’ für UMA in Verbindung mit einer Gemeinschaftsunterkunft im Kreis handelt, gehen wir nicht davon aus, dass es hier zu schwerwiegenden Konflikten kommen wird. Erste Erfahrungen mit einer Vielzahl von Kindern in einer eigenen Gemeinschaftsunterkunft hat das Landratsamt im vergangenen Jahr bei der ...

Die Kinder und Jugendlichen, die sich in der Obhut des Jugendamtes des Kreises befinden, würden in einem "räumlich abgetrennten Gebäudeteil" wohnen und "zu jeder Tages- und Nachtzeit betreut"; sie sollen auch "zeitnah" zur Schule oder in die Kindergärten gehen. Ob die Schriesheimer Einrichtungen darauf vorbereitet sind, ließ der Kreis in seiner Antwort auf eine RNZ-Anfrage offen. Allerdings musste die Realschule für eine einzige Vorbereitungsklasse mit zehn Schülern außergewöhnlich lang kämpfen: Vor allem die Einstellung von Lehrkräften erwies sich als ungeahnte bürokratische Hürde.

Schriesheim. Am Freitagmorgen bekamen die Anwohner des ehemaligen Altenheims "Edelstein" Post vom Kreis. Nicht direkt vom Landrat, aber von der "Koordinierungsstelle Flüchtlinge". Die informiert auf zwei Seiten, wie sie sich die geplante Flüchtlingsunterkunft vorstellt . Vor allem bestätigt sie das, was die RNZ vorher nur gerüchteweise gehört hatte: Im "Edelstein" sollen etwa 30 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) untergebracht werden.

Die Anwesenheit der UMA weckt bei den Anwohnern Ängste: Kann der Kreis wirklich sicherstellen, dass diese zur Schule gehen und sinnvoll beschäftigt werden? Entsteht nicht hier ein Brennpunkt? Eine Studie des Bundesfamilienministeriums von 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass es vor allem UMA ab 16 Jahren tendenziell schwer in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt haben – besonders bei schlechter Bleibeperspektive. Das kann dazu führen, dass sie frustriert sind, manche werden kriminell.

2018 sorgte in Mannheim eine kleine Gruppe von UMA, vor allem aus Nordafrika, mit einer Diebstahlserie für Aufsehen. Diese endete, nachdem Polizei und Jugendhilfe hart durchgegriffen hatten – mal mit Haft, mal mit der Trennung der Gruppe.

In einem Resümee der Behörden hieß es damals allerdings: "Die überwältigende Mehrheit der UMA macht keine Probleme, geht zur Schule oder macht eine Ausbildung, lernt die deutsche Sprache und ist insgesamt dabei, sich gut zu integrieren."

Auch der Kreis geht nicht davon aus, dass es Ärger zwischen UMA und Anwohnern gibt. Er antwortet auf eine RNZ-Anfrage: "Wenngleich es sich um die erste ,Sammeleinrichtung’ für UMA in Verbindung mit einer Gemeinschaftsunterkunft im Kreis handelt, gehen wir nicht davon aus, dass es hier zu schwerwiegenden Konflikten kommen wird. Erste Erfahrungen mit einer Vielzahl von Kindern in einer eigenen Gemeinschaftsunterkunft hat das Landratsamt im vergangenen Jahr bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einer ehemaligen Jugendherberge in Weinheim sammeln können."

Außerdem soll es, laut dem Schreiben an die Anwohner, neben der "intensiven Betreuung" der UMA und der anderen Flüchtlinge – die auch Ehrenamtliche (wie die Schriesheimer Flüchtlingshilfe) vor Ort anbieten können – einen Sicherheitsdienst geben: Man werde prüfen, ob der ständig präsent ist oder nur zu bestimmten Uhrzeiten: "Dies hängt nach unserer Erfahrung im Wesentlichen von der Belegungsstruktur ab. Selbstverständlich wird dies regelmäßig evaluiert und jederzeit erforderlichenfalls nachgesteuert." Auch die Polizei wird über die Einrichtung informiert: "Inwieweit sich dies aber auf die Polizeipräsenz vor Ort auswirkt, kann seitens des Kreises nicht beurteilt werden."

Aber in einem Punkt wird das Landratsamt vorsichtiger: Ist das "Edelstein" für bis zu 216 Flüchtlinge ausgelegt, heißt es nun: "Unter Einbeziehung der 30 UMA werden wir mit einer Gesamtbelegung von 160 Personen beginnen. Mit Blick auf den derzeitigen Zugang erachten wir eine Belegung in dieser Größenordnung auch für zunächst ausreichend." Ein Kreissprecher sagte, dass nicht zwingend die "rechnerische Belegungskapazität" von 216 Bewohnern "ausgeschöpft wird". Eröffnung wäre dann "im Laufe des zweiten Quartals".

Wer wird im "Edelstein" wohnen? Der Kreis ist im Schreiben an die Anwohner zurückhaltend: "Die Zusammensetzung der Belegung ist davon abhängig, welche Personen uns im Zeitpunkt der Erstbelegung vom Land zugewiesen werden. Aus heutiger Sicht ist eine Belegung mit Geflüchteten aus der Ukraine nicht unwahrscheinlich. Dies kann allerdings nicht zugesichert werden." Im Altenbacher Ex-Hotel "Bellevue" wohnen hingegen gar keine Ukrainer, sondern Iraner, Türken, Georgier, Syrer und Iraker (RNZ vom 28. Januar).

Doch diese offenen Fragen sind nicht das Einzige, was die Anwohner stört. Es ist vor allem die Informationspolitik des Kreises. Über die hatten sie sich bereits am vorletzten Montag vor der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt beschwert und eine Informationsveranstaltung gefordert. Im Ausschuss sollte der Umnutzungsantrag fürs "Edelstein" vom Alten- zum Flüchtlingsheim beraten werden und wurde dann von der Tagesordnung abgesetzt.

Ex-SPD-Stadtrat Karl-Heinz Schulz war damals dabei, und so richtig zufrieden ist er mit der jüngsten Information des Kreises nicht: "Das kam ja nur auf unseren Druck zustande." An der geplanten Flüchtlingsunterkunft "kann man nichts mehr machen, die kommt". Er lehnt deswegen auch Aktionen der Kommunalpolitik ab – wie das Treffen von Anwohnern mit der "Initiative Schriesheimer Bürger" vom letzten Samstag: "Die Stadt und der Gemeinderat haben da keine Karten im Spiel, nur der Kreis."

Und deswegen fordert er weiter eine Info-Veranstaltung mit einem Kreismitarbeiter, am liebsten natürlich mit Landrat Stefan Dallinger – um endlich aus erster Hand Informationen und Antworten auf die Fragen zu bekommen.

Doch danach sieht es nicht aus: Wegen der "seit einem Jahr andauernden starken Arbeitsbelastung" der Unteren Aufnahmebehörde (also der Kreismitarbeiter, die für die Flüchtlingsunterbringung zuständig sind) könne man so etwas nicht anbieten, so der Kreis-Sprecher: "Wir gehen aber davon aus, dass das Info-Schreiben an die Anwohnerschaft alle wichtigen Fragen beantwortet hat."

In dem heißt es zum Schluss: "Da uns ein gutes Miteinander vor Ort ausgesprochen wichtig ist, haben die Mitarbeitenden der Unteren Aufnahmebehörde jederzeit ein offenes Ohr für Anliegen der Bürger, insbesondere aber natürlich der Nachbarschaft der Einrichtung."

Nur: Auf dem Brief an die Anwohner steht kein Ansprechpartner. Dazu sagt der Kreis-Sprecher: "Eine konkrete Telefonnummer kann erst kommuniziert werden, wenn klar ist, welcher Mitarbeitende die Wohnheimleitung innehat." Ansonsten sei die Koordinierungsstelle Flüchtlinge per E-Mail an ordnungsamt@rhein-neckar-kreis.de oder telefonisch über die Pforte des Landratsamtes (06221/522-0) erreichbar. Schulz findet das keine Art: "So kann man mit uns Anwohnern nicht umgehen." Die haben mittlerweile eine Bürgerinitiative gegründet:

> Die "Bürgerinitiative Haus Edelstein" gründeten Anwohner, weil sie das ehemalige Altenheim "in keinster Weise für die Unterbringung von Menschen in Not" für geeignet halten: "Die Infrastruktur rund um das Haus Edelstein ist schlecht. Es gibt hier weder Beschäftigungs- noch Einkaufsmöglichkeiten." Der Initiative sei es "ein Anliegen, die Unterbringung von Menschen in Not zu unterstützen. Allerdings muss jegliche Art der Unterbringung die Würde der Menschen achten und wahren". Dies sieht man "bei über 200 Menschen im maroden, baufälligen Haus Edelstein als nicht gegeben an". Generell würde man es begrüßen, "wenn wir als Anwohner und Bürger Schriesheims in Entscheidungen dieser Tragweite einbezogen werden". Die Initiative schickte am Mittwoch – also noch vor dem Info-Schreiben des Kreises – eine Liste von folgenden 22 Fragen direkt an den Landrat. Bis Montag hat er Zeit zum Antworten.

> Wie wird die ärztliche Versorgung der Bewohner der Unterkunft sichergestellt?

> Wie wird die psychologische Versorgung der traumatisierten Menschen sichergestellt?

> Wer betreut die Menschen in der Einrichtung?

> Wie oft werden Mitarbeiter des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort sein?

> Gibt es für die Schriesheimer Bevölkerung Möglichkeiten, sich einzubringen und zu unterstützen?

> Wo können Kleider- oder Sachspenden abgegeben werden?

> Wie wird die Würde der Menschen in der Unterkunft sichergestellt?

> Wie sind die hygienischen Bedingungen?

> Wie viele sanitäre Anlagen gibt es?

> Haben die Bewohner ausreichend Platz?

> Wie wird sichergestellt, dass die Bewohner ihr Recht auf Privatsphäre haben?

> Wer kümmert sich um die Kinder in der Unterkunft?

> Wie wird die Betreuung der Kinder sichergestellt?

> Welchen Kindergarten werden die Kinder besuchen?

> Welche Schulen werden die Kinder besuchen?

> Welche Angebote werden den Jugendlichen gemacht?

> In welchem Umfang werden Deutschkurse in der Unterkunft durchgeführt?

> Welche Möglichkeiten haben die Bewohner zum Kochen und zum Lagern der Lebensmittel?

> Welche präventiven Maßnahmen werden ergriffen, um Konflikte in der Unterkunft zu vermeiden?

> Welche Strategien gibt es, falls es zu Konflikten in der Unterkunft kommt?

> Wie wird der Schutz von Kindern und Frauen in der Unterkunft sichergestellt?

> Welche sinnvollen Beschäftigungsmaßnahmen werden für die Menschen in der Unterkunft geschaffen?