Von Sabrina Lehr

Mauer. Gold im Blick haben wohl alle Sportler. Doch bei Bogenschützen hat die Farbe neben der Siegermedaille noch eine andere Bedeutung. Golden ist nämlich das Zentrum der Zielscheibe, auf die die Schützen mit ihren Pfeilen zielen. Und diese Scheiben nahmen am Sonntag auch RNZ-Leser ins Visier.

Beim Schützenverein Mauer fand nämlich mit dem Bogenschießen für Anfänger nicht nur die mit sechs Teilnehmern exklusivste Sommertour rund um Heidelberg statt, sondern auch eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der RNZ-Sommertour in der Region wandelten die Leser auf den Spuren von Robin Hood.

Die Vorbereitung

Doch bevor die Bögen gehoben, die Sehnen gespannt und die Pfeile abgefeuert wurden, stand das Aufwärmen auf dem Programm. Angeleitet von Thomas-Peter Hoffner, Gernot Hödl und Michael Schwalme vom Schützenverein wurden Schultern gehoben, Arme gekreist und Finger aufgewärmt – denn die sollten gleich besonders zum Einsatz kommen.

Die Sicherheit

"Der Bogen ist eine Waffe, damit kann man sich verletzen", gab Hoffner den Sommertouristen zunächst mit auf den Weg und wies auf die wichtigsten Regeln hin: Hinter der schwarzen Bodenmarkierung bleiben, so lange geschossen wird. Und erst auf die Schießbahn laufen, wenn keine Pfeile mehr fliegen und das entsprechende Kommando gegeben wird. Um Verletzungen am Arm zu vermeiden, gab es für alle Sommertouristen noch einen Armschutz – und dann ging es an den Bogen.

Die Technik

Neun Kilogramm wiegt der Anfängerbogen für Erwachsene, der "Blankbogen". 60 Zentimeter misst die Scheibe im Durchmesser, wobei der innerste Ring nur knapp sechs Zentimeter breit ist. Die Ziele haben die Schützen für die RNZ-Leser in zehn Metern Entfernung aufgebaut – nur die siebenjährige Mia, die einen Kinderbogen bekommt, darf etwas näher ran. Dann erklärt Thomas-Peter Hoffner, worauf es ankommt: Seitlich zum Ziel stellen, den Pfeil einlegen, bis ein leichtes Knack-Geräusch zu hören ist, einen Finger über und zwei unterm Pfeil an die Sehne – ziehen, anvisieren und Schuss. Wer rechts schießt, lässt das rechte, wer links schießt, beim Zielen das linke Auge geöffnet.

Der Start

In Zweierteams aufgeteilt, nehmen die RNZ-Leser unter fachkundiger Beobachtung der drei Standaufsichten zum ersten Mal die Bögen in die Hand. Wie praktisch, dass sich die Teilnehmer aus zwei Mutter-Tochter- und einem Opa-Enkelin-Gespann zusammensetzen. So wird gewissermaßen im "Familienduell" geschossen. Während bei Familie Herold Tochter Laura als Erste an die Linie tritt, bekommt bei den MacGregors Mutter Pilar den Vortritt. Beide spannen den ersten Pfeil ein – und machen eine gute Figur: Die Pfeile schlagen jeweils in der Scheibe, wenn auch nicht im Zielkreis, ein. Auch die zweite Gruppe schlägt sich wacker. "Am Ende treffen alle die Zielscheibe", ist sich Übungsleiter Hoffner sicher: "Das sah schon gut aus!"

Die Steigerung

Während die ersten Pfeile noch eher zaghaft ihr Ziel finden, schlagen sie bald mit zunehmender Wucht in die Scheiben ein. Inzwischen gibt es auch einige Zuschauer: Mitglieder, die auf ein Getränk ins Schützenhaus gekommen sind. Pilar MacGregor trifft ins goldene Zentrum – und erhält verdient Szenenapplaus. Auch das "Nachladen" geht inzwischen erkennbar schneller: "Im Wettkampf hat man 120 Sekunden für drei Pfeile", erklärt Thomas-Peter Hoffner, der wie seine Kollegen mal hier die Fingerhaltung korrigiert, mal da auf die richtige Zugbewegung hinweist. Diese Zeit brauchen die RNZ-Leser schnell nicht mehr. Und auch die Übungsleiter sind begeistert: "Die Bewegungsabläufe sehen gut aus, die Ergebnisse kommen dann von ganz alleine", freut sich Hoffner, der seit gut fünf Jahren am Bogen aktiv und auch auf Meisterschaften vertreten ist.

Der Höhepunkt

Als sich bei dem ein oder anderen der ungewohnte Bewegungsablauf vor allem an spannenden Schultern bemerkbar macht, ziehen die Sportschützen ihr Ass aus dem Ärmel, um das letzte bisschen Motivation herauszukitzeln: Sie befestigen Luftballons auf den Scheiben, auf die nun geschossen wird. Laura Herold-Latincic ist die erste, die schießt – und mit dem ersten Pfeil trifft. Pilar MacGregor folgt unter Jubel und auch die übrigen Sommertouristen bringen einer nach dem anderen die Ballons zum Platzen. Besonders laut brandet der Jubel auf, als an der Außenseite des Schießstandes das Knallgeräusch eines platzenden Ballons ertönt: Die siebenjährige Mia hat getroffen – und strahlt über das ganze Gesicht. Ihr Großvater folgt kurz darauf, und auch Übungsleiter Hoffner ist zufrieden: "Alle haben es geschafft, die Ballons platzen zu lassen."

Die Stimmen

> Monika Mischke aus Rauenberg war mit Mann und Enkelin gekommen. "Ich finde das sensationell", lobt sie und hebt die "tolle Betreuung" durch die Mauermer Schützen hervor. "Das war ein tolles Erlebnis."

> Pilar MacGregor aus Neckargemünd war mit ihrer Tochter angereist und entwickelte schnell Ehrgeiz am Bogen: "Ich will den Ballon jetzt platzen lassen", sagte sie mit Blick auf die Scheibe.

> Laura Herold-Latincic aus Eppelheim nahm mit ihrer Mutter teil: "Das macht Spaß", sagt sie. "Ich finde es beeindruckend, mit wie viel Kraft der Pfeil rausschießt."

Der Schützenverein

> Der Schützenverein Mauer wurde 1967 gegründet und hat heute 232 Mitglieder. Im vereinseigenen Schützenhaus im Meckesheimer Weg, zu dem auch ein Außengelände fürs Bogenschießen gehört, wird nicht nur mit Luftgewehr, Kleinkaliber- und Großkalibergewehren geschossen. Auch Bogenschießen und Blasrohr gehören zum Repertoire des Schützenvereins. Das Bogenschießen erfreut sich unter anderem bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit: 25 Kinder und Jugendliche betreiben aktuell beim Schützenverein den Bogensport – und für weitere Aspiranten gibt es eine Warteliste. Das Vereinsheim wird zudem auch für private Feiern vermietet.