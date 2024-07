Mauer. (pau) Aus einer Scheune an der Bahnhofstraße 25 soll ein neuer, größerer Hofladen werden. Dieses Baugesuch hat jetzt den Gemeinderat beschäftigt.

Große Pläne mit Opas Scheune hat der 22-jährige Jung-Unternehmer Amon Berzel. Er will seinen bestehenden Hofladen nach zwei Jahren erweitern. Der Gemeinderat hat dieses Baugesuch positiv beschieden. Die Räte klopften dem jungen Mann verbal auf die Schulter, lobten, dass er mit seinem Bestreben den Ort aufwerten werde und dies mit seinem Geschäft, das aktuell in der Bahnhofstraße 6 verortet ist, auch schon tue.

Aktuell hat Amons Hofladen dort eine Verkaufsfläche von 54 Quadratmetern. Zieht man den Kassenbereich ab, bleiben etwa 35 für die regionalen Produkte. Das wird sich ändern. Denn im neuen Laden gibt es im Erdgeschoss 105 und im ersten Stock 85 Quadratmeter.

Berzel will seine Ladenfläche nicht nur vergrößern, sondern gleichzeitig auch ein Café und einen Veranstaltungsraum schaffen. Nach vielen Gesprächen mit der Bank hatte es Anfang des Monats grünes Licht gegeben: "Wir können starten", so Berzel stolz.

Die Planung ist straff. Wenn alles klappt, will der Jungunternehmer schon im kommenden Sommer öffnen. ,,Der kleine Laden am Kreisel läuft dabei weiter." Es soll ein fließender, nahtloser Übergang werden. Die Mitarbeiter sollen übernommen und weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Seine Ideen hat Amon Berzel gemeinsam mit dem Architekturbüro von Kristina Butschbacher aus Meckesheim zu Papier gebracht. Die Struktur des Gebäudes soll erhalten und es soll energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden sowie eine geeignete Wärmedämmung erhalten.

Als gelernter Zimmermann will der 22-Jährige viel selbst machen, wie er sagt. Das Dach hat er sich beispielsweise fest vorgenommen. Und auch sonst wird er auf der Baustelle mit anpacken. Begrünt werden soll das Dach des Anbaus. Außerdem sieht die Planung viele Fahrradständer vor, denn "zahlreiche Besucher kommen mit dem Rad", so Berzel. Viele seiner Stammkunden kämen zudem aus dem Altersheim. Auch für sie soll das Café samt Laden noch gut erreichbar sein. Als Mauermer Jung will Amon Berzel auch weiterhin mit Kindergärten und Schulen zusammenarbeiten. Aktuell hilft er schon beim Ausrichten des gesunden Frühstücks.

Ort des Geschehens

Im neuen Objekt soll zudem noch Platz für Workshops sein. Etwa im Rahmen des Unterrichts oder der Ferienspiele. Vereine und Gruppierungen seien im Saal willkommen. Hier könnten auch mal Feiern stattfinden, ohne dass die Anwohner rauschenden Partynächte zu befürchten hätten. 40 bis 60 Personen sollen im Saal Platz haben. Ein Fahrstuhl wird eingebaut und auch eine barrierefreie Toilette. Es scheint, als habe der junge Mann an alles gedacht.