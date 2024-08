Von Micha Hörnle

Schriesheim/Ladenburg. In beiden Kommunen stehen große Volksfeste an: in Schriesheim das Straßenfest (7. bis 9. September) und eine Woche drauf in Ladenburg das Altstadtfest (14. und 15. September).

Hat der terroristische Anschlag von Solingen, bei dem am Freitagabend drei Gäste eines Stadtfestes mit einem Messer tödlich verletzt wurden,