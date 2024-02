Von Max Rieser

Laadenburg. Die Hände fest an den Griffen, die Füße nach außen gedreht und mit den Zehen an zwei Holzbrettchen festgeklammert, Schwung holen – und schon kann im Rhönrad losgerollt werden. Das klingt einfach – ist es aber nicht, wie RNZ-Redakteur Max Rieser im Selbstversuch bei der Rhönradgruppe der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) feststellte.

Es ist ein Termin, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Denn Rhönrad, das hat man irgendwie schon öfter gesehen, aber ausprobiert haben es die wenigsten. Die Vorfreude wird gleich bei der Ankunft im Anbau des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) durch die herzliche Art der Gruppe um Leiterin Sandra Kunze verstärkt, die mich nicht nur sehr offen empfangen, sondern auch gleich ohne viel Federlesens in eines der Rhönräder bugsieren.

Was mir aber vorher auffällt: Die Schleife an den Schuhen der Sportlerinnen ist auf der anderen Seite, nämlich Richtung Zehen und nicht Richtung Spann. "Das liegt daran, dass man sich im Rad festschnallt, und da wäre die Schleife oben im Weg", erklärt Kunze.

Damit die Gurte nicht drücken, binden die Turnerinnen ihre Schuhe andersherum. Foto: Rieser

Die Gruppe existiert seit 2008 und wurde von Kunze gegründet. Sie kommt aus Schwaigern, wo ihre Mutter schon im Rad stand, die sie auch für den Sport begeistert hat. Als sie nach Ladenburg zog, pendelte sie anfangs zum Training, "aber das war jedes Mal eine Stunde Fahrt", erzählt sie.

Trotzdem war für sie klar, dass sie weiter machen wollte: "Es ist etwas Besonderes, allein weil es die einzige Sportart ist, bei der man sich in seinem Sportgerät durch die Halle bewegt", sagt Kunze. Also fragte sie bei der LSV an, die gleich offen für eine neue Abteilung gewesen sei. Damit ist der Verein einer von gerade mal vier, die diesen Sport in Baden anbieten.

Erfunden wurde die Turnsportart von dem Schlosser und Eisenbahner Otto Feick aus Ludwigshafen, der das Patent für die beiden mit Querstangen verbundenen Reifen 1927 anmeldete. Seinen Namen bekam das Rhönrad dadurch, dass Feick später im Heimatort seiner Frau in Schönau an der Brend in der bayrischen Rhön lebte. Während es beim Erfinder noch Fassreifen waren, sind die heutigen Räder filigraner und es gibt sie in unterschiedlichen Größen von 1,35 bis 2,35 Metern.

Das Rhönradturnen umfasst drei Disziplinen. Das "Geradeturnen", bei dem das Rad aufrecht steht und die Sportler auf oder in ihm ihre Figuren vollführen. Bei der "Spirale" bewegen die Turner das liegende Rad in Kreisbewegungen. Diese Disziplin wird in Ladenburg weitestgehend ausgeklammert: "Auf dem glatten Hallenboden würden die Räder abrutschen", erklärt Kunze. Die dritte Disziplin ist der "Sprung". Dabei wird das Rad angerollt, die Turner springen auf das Sportgerät auf, und wenn sie am höchsten sind, wieder von ihm herunter.

Ich werde glücklicherweise erst mal geschont und darf mit den Anfänger-Übungen beginnen. Die Füße festgeschnallt und mit den Händen festgeklammert, drehen mich Kunze und eine ihrer Schützlinge einmal ganz herum. Ich merke auch gleich, worin die Schwierigkeit besteht. Man braucht eine enorme Körperspannung, damit man trotz der festgebundenen Füße nicht einfach wie ein nasser Sack aus dem Rad fällt. "Ja, Kraft, Ausdauer und Körperspannung sind die Voraussetzungen fürs Rhönradturnern", bestätigt Kunze. Trotzdem, so schlecht scheine ich mich nicht geschlagen zu haben, denn ich darf gleich weitermachen.

Diesmal sitze ich auf einer der Querstangen, und die beiden rollen mich durch die Halle. Dabei muss man vor allem Acht geben, dass man sich nicht selbst über die Finger fährt. "Das passiert eigentlich jedem mal", sagt Kunze und lacht. Bis man sich so leichtfüßig durch das und mit dem Rad bewegt, wie es die Ladenburger Turnerinnen tun, dauert es rund ein Jahr, erklärt Kunze.

Nach meinen ersten Versuchen kann ich das durchaus nachvollziehen. "Und, willst Du Dich auch mal drauf stellen?", fragt sie mich. Auch das will ich natürlich probieren, wenn ich schon darf. Also halten die beiden das über zwei Meter hohe Rad fest und ich steige drauf. Hier ist vor allem Balance gefragt, durch meine Helferinnen fühle ich mich aber sicher.

"Am Anfang hatten wir nur Leihräder vom Badischen Turnerbund", so Kunze. Mittlerweile hat die Gruppe aber genügend eigene Räder in verschiedenen Größen, um die beiden Gruppen – es gibt eine Anfänger- sowie eine Wettkampf- und Showgruppe – beim Training zu versorgen. 20 Kinder und Jugendliche turnen mit, davon zwei Jungs.

Wie beim "normalen" Turnen gibt es Wettkämpfe, etwa Weltmeisterschaften oder den Deutschlandcup, bei dem die Besten der Landesverbände antreten. Die LSV war im Herbst gleich mit vier Teilnehmern vertreten. Darunter Marlene Chrustowski (neunter Platz) und Eva Steinheiser (Siebte), die bei meinem Probetraining dabei sind.

Exorbitante Gehälter wie im Fußball kann man beim Rhönradturnen nicht verdienen, erzählt Kunze. Lediglich die Weltmeister-Trainer könnten von dem Sport leben, ansonsten ist es eine Freizeitsportart, die man aus Leidenschaft macht.

Und wie auch ihre Mutter hat Sandra Kunze diese Begeisterung an ihre Tochter Philine weitergegeben, die auch in der Gruppe ist. "Ich war schon als Baby dabei, und als ich es dann ausprobiert habe, hat es mir viel Spaß gemacht", erzählt sie. Und würde sie es ihrer Tochter, wenn sie mal eine hätte auch empfehlen? Da muss sie nicht lang überlegen und antwortet sofort: "Ja!"

Info: Die Rhönradgruppe in Ladenburg freut sich immer über Verstärkung. Das Training findet immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr (Anfänger) und von 18 bis 20 Uhr (Wettkampfgruppe) im Anbau des CBG statt.