Schwetzingen. (pri/RNZ) Am Mittwoch kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Stromausfall in der GRN-Klinik in Schwetzingen. Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.

Offenbar trat der Stromausfall während eines routinemäßigen Tests an einem Stromgenerator auf. Teile des Krankenhauses waren bis etwa 10.30 Uhr ohne Strom. Mittlerweile ist die Stromversorgung wiederhergestellt, heißt es vor Ort.