Schwetzingen. (pol/arb) Nachdem ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwochmorgen in Schwetzingen eine Vorfahrt missachtet haben soll, wurde er von einem Transporter erfasst und musste ins Krankenhaus gebracht werden, so teilt es die Polizei mit. Sein Fahrzeug soll zudem kein gültiges Kennzeichen besessen haben.

Der Jugendliche fuhr laut Polizei um kurz vor 9 Uhr langsam auf die Kreuzung Collinistraße/Verschaffeltstraße zu. Dabei sei er von einem von rechts kommenden Transporter erfasst worden und gestürzt. Durch den Sturz soll er sich leicht verletzt haben und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Ort des Geschehens

Der Schaden an den Fahrzeugen wird nach derzeitigem Stand auf 120 Euro geschätzt. Allerdings soll der E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Ob ein Versicherungsschutz besteht, müsse noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Ermittlungen.