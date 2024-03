Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das muss man den Schriesheimern schon lassen: Sie sind im Kampf für die Demokratie die Ersten: Schon am 10. November – zweieinhalb Monate vor den ersten großen bundesweiten Demos – versammelten sich über 300 Personen auf dem Anton-Geiß-Platz. Und sie sind auch ganz vorne bei einem neuen Veranstaltungsformat. Denn die Kundgebungen haben sich mittlerweile etwas "totgelaufen".

Das sieht auch Katrin Coch von der katholischen Pfarrgemeinde so: "Kundgebungen alleine reichen nicht. Man muss dranbleiben und mitgestalten." Auch der Freie-Wähler-Vorsitzende Marc Hartmann findet: "Mit Demonstrationen erreicht man nicht alle." Also Zeit für "ein neues Angebot, statt Kundgebung auf Kundgebung", so Justus Heine (Die Linke). Und so plant die überparteiliche und überkonfessionelle Initiative "Gemeinsam für Demokratie" am Samstag, 27. April, ein Demokratiefest.

Noch wird an dem einen oder anderen Programmpunkt gefeilt, aber der Rahmen steht schon: Am Samstag in fünf Wochen wird von 10 bis 16 Uhr auf dem Bürgermeister-Rufer-Platz gefeiert – das können bekanntlich die Schriesheimer besonders gut: mit Getränken und vor allem einer "internationalen Suppenmeile", wobei das Essen teilweise von Flüchtlingen zubereitet wird. Die Suppen aus aller Welt gibt es nicht nur im Freien, sondern vor allem im katholischen Pfarrzentrum, wo man sich auch mal hinsetzen kann.

An diesem Tag wird aber auch informiert und diskutiert. Denn auf dem Platz ist auch eine Bühne aufgebaut, auf der es eine Podiumsdiskussion gibt, aber auch einzelne Redebeiträge oder Gedichte. Außerdem spielen vier Bands ("Sound Pilots", "Rock Division", "Rabbit Eye Movement" und die Band des Kurpfalz-Gymnasiums), zudem will Matz Scheid zwei Lieder anstimmen: "Von 10 bis 16 Uhr gibt es ohne Pause Programm", berichtet Margrit Liedloff (Bündnis 90/Die Grünen und Grüne Liste). Man wolle "unterhalten und dabei aktiv werden", erhofft sich Peter Ahlf (Arbeitskreis Schriesheimer Senioren).

Der Jugendgemeinderat hat zudem ein Demokratie-Quiz auf die Beine gestellt, der Gemeinschaftskunde-Leistungskurs des Kurpfalz-Gymnasiums hat sich einen Demokratie-Lauf mit sieben Stationen (die aber auf der Heidelberger Straße) ausgedacht. Selbst die Jüngsten von der Strahlenberger Grundschule machen mit: In einem Rollenspiel wird ihnen erklärt, warum der Obere Schulhof bald neu gestaltet wird – und was dabei alles (nicht) möglich ist – und woran das liegt. Es geht eben auch darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass die Kommunalwahl "nicht so langweilig ist" (Liedloff), sondern wichtig, wie das unmittelbare Umfeld aussieht.

Außerdem zeigt Hilmar Frey seine Videos von den letzten "Gemeinsam für Demokratie"-Aktionen – vor allem den Kundgebungen am 10. November und 22. Januar –, er wird auch dieses Fest filmisch begleiten. Außerdem gibt es Info-Stände von Amnesty International und der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Parteien, so sagt Patrick Schmidt-Kühnle als neuer SPD-Vorsitzender und "Gemeinsam für Demokratie"-Organisator der ersten Stunde, würden sich bei diesem Demokratiefest zurücknehmen – auch wenn da gerade Kommunalwahlkampf ist.

Aber der überparteiliche Aspekt ist an diesem Tag einfach wichtiger. Vor allem erhofft sich Winfried Plesch, der als Privatperson bei "Gemeinsam für Demokratie" mitmacht, durch dieses Fest "die Nichtwähler zu aktivieren". Dabei hat er eine ganz unkonventionelle Idee: Der, der auf jeden Fall am 9. Juni zu den Urnen gehen will, "schnappt sich einen Nichtwähler" und nimmt ihn mit.

Mittlerweile hat sich "Gemeinsam für Demokratie" eine Charta gegeben, denn "wir brauchen etwas Griffiges als Grundlage, etwas, was völlig unstrittig ist", erklärt Karin Rheinschmidt (evangelische Kirchengemeinde). Die Charta basiert auf den Artikeln 1 des Grundgesetzes ("Die Würde des Menschen ist unantastbar") und 3 mit seinem Benachteiligungsverbot, aber auch dem Artikel 1 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen ("Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren").

Auf dieser Basis ist man "entschlossen, für unsere Demokratie und freiheitliche Rechtsordnung einzutreten. Gemeinsam stellen wir uns gegen Rechtspopulismus und Demokratiefeindlichkeit in Deutschland und Europa". Auch für Schriesheim hat man einen Wunsch: dass Debatten zwar notwendig sind, aber doch "mit Anstand und gegenseitigem Respekt auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung ausgetragen werden" sollen. Peter Ahlf macht das Mut – angesichts der harten Debatten im Gemeinderat (und vor allem im Altenbacher Ortschaftsrat).

Denn als Demokraten könne "man doch reden". Auch Ulrike von Eicke (FDP) erhofft sich, diesen neuen Diskussionsstil "in den Gemeinderat rüberzubringen". Justus Heine hat selbst etwas aus den gemeinsamen "Gemeinsam für Demokratie"-Runden gelernt: "Da sitzt ein Mensch vor einem. Und auch wenn der anderer Ansicht ist, muss man miteinander reden können."

Man ahnt es schon: "Gemeinsam für Demokratie" soll "keine Eintagsfliege sein", wie Patrick Schmidt-Kühnle sagt. Deswegen soll aus dem bisher lockeren Zusammenschluss ein Verein werden. Doch zwei Dinge sollen unbedingt erhalten bleiben: das "ungewöhnlich breite Bündnis" (Christiane Haase, CDU) – und die "Anpacker-Mentalität" (Schmidt-Kühnle).

Info: Die Charta findet sich auf der Homepage von unter www.gemeinsam-fuer-demokratie-schriesheim.de

Für Demokratie: Was alles lief - und noch läuft

> Hirschberg: Der Hof der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen war am 26. Februar voll, als sich dort 600 Teilnehmer versammelten, um ein lautes Ausrufezeichen für Demokratie und Bürgerrechte zu setzen. Die drei Organisatoren, Arndt Weidler, Bernhard Götz und Dietmar Stamm, waren ob der Resonanz bei der Kundgebung mit Lied- und Redebeiträgen begeistert. "Wir haben viel positives Feedback bekommen", berichtet Weidler.

Besonders schön fand er, dass Leute aus anderen Kommunen auf sie zugekommen seien, um nach Tipps für eine eigene Veranstaltung zu fragen. Aber auch in Hirschberg selbst seien sie angesprochen worden, wie toll und wichtig diese Kundgebung gewesen sei. Manche hätten zurückgemeldet, dass sie dadurch Mut gewonnen hätten, in Alltagssituationen klar Position zu beziehen. Das sei an jedem Tag wichtig, nicht nur am "Internationalen Tag gegen Rassismus".

Eine Nachbesprechung des Orga-Teams habe es noch nicht gegeben, aber sie seien durchaus motiviert, solch eine Kundgebung noch in Großsachsen zu veranstalten. Einen Termin gibt es aber noch nicht. (ans)

> Edingen-Neckarhausen: Zu den Organisatoren der "Nie wieder ist jetzt"-Demo in der Doppelgemeinde zählt Gerwig Köster: "Die Resonanz war sehr positiv im ganzen Ort." Eine weitere Aktion sei nicht geplant, aber denkbar. Dabei gelte es abzuwägen, wie man jene erreicht, die Gefahr laufen, sich von der Demokratie abzuwenden: "Stammtischgespräche reichen da nicht."

Gerade die Jugend, die zeitlich besonders weit von der Diktatur der Nationalsozialisten entfernt ist, müsse man dafür sensibilisieren, was "daraus folgt, wenn man sich nicht für die Erhaltung der Demokratie einsetzt". Diese Sensibilisierung, die er auch seinen Kindern angedeihen ließ, trage Früchte: Kösters Tochter Antonia erhielt mit ihrem Quartett "Notos" 2017 den Musikpreis Klassik-Echo.

Als ein Jahr später die Rapper Kollegah und Farid Bang, die durch antisemitische Textzeilen aufgefallen waren, den Preis in der Kategorie Hip-Hop erhielten, gab das Notos-Quartett seine Auszeichnung wieder zurück. (max)

> Weinheim: Seit rund zehn Jahren zeigt das überparteiliche Bündnis "Weinheim bleibt bunt" klare Kante gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Das Bündnis hat eine Vielzahl an Veranstaltungen zu aktuellen Themen auf die Beine gestellt, oft in Kooperation mit weiteren Initiativen. So mobilisierte "Weinheim bleibt bunt" am 20. Januar 1000 Menschen, die unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" für den Erhalt der Demokratie protestierten.

Im Juni ist der Weinheimer Arbeitskreis Asyl der Kooperationspartner: Am Donnerstag, 27. Juni, gibt es eine Lesung mit der Schulamtsdirektorin und Autorin Florence Borowski-Shekete. Einen Tag später, am Freitag, 28. Juni, findet ein "Rock gegen Rechts"-Konzert statt.

Auf der Zielgeraden ihres Veranstaltungsmarathons befindet sich die Kampagne "Doch Europa!", die von engagierten Bürgern getragen wird und sich gerade an Jungwähler richtet. Zu Gast hat "Doch Europa!" am Freitag, 19. April, den Journalisten Stefan Kornelius ("Süddeutsche Zeitung"). Er spricht um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses. "Stimmen für Europa" erklingen am Sonntag, 2. Juni, von der Bühne im kleinen Schlosshof: Eine Woche vor den Europa- und Kommunalwahlen treten dort Chöre aus Weinheim auf.

Der Stadtjugendring konzertiert sich auf das Thema Kommunalwahl. Dabei wird Schülern in Workshops zum Beispiel die Wahl erklärt. Eine große Wahlmesse gibt es am Freitag, 10. Mai. Es wird mit 400 bis 500 Teilnehmern gerechnet. (web)