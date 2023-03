Die zweite „Band Night“, eine im letzten Jahr begonnene Kooperation von Musikschule und Kurpfalz-Gymnasium, hatte eine so treue wie begeisterte Fangemeinde, als insgesamt vier Formationen beider Einrichtungen nacheinander in der Mehrzweckhalle auftraten, darunter „Kinda Great Squad“ (o.r.). Auch bei der zweiten „Band Night“ dabei: „The Challengers“ (u.l.) und die „Crushing Jars“. Fotos: Kreutzer