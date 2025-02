Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das war ein Schock für die Stadträte. Am Mittwochabend erfuhren sie in der Gemeinderatssitzung, was ein neues Hochwasserrückhaltebecken kosten würde: Im Moment sind es rund 15,5 Millionen Euro – natürlich ohne die üblichen Kostensteigerungen. Auch wenn es eine 70-prozentige Förderung des Landes geben sollte, muss