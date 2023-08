Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das war schon eine Zeitreise – auch wenn es nur ein Jahrzehnt her ist, als die Arbeiten am Branichtunnel in die Endphase gingen. Als an jenem 1. August 2013 endlich der Durchstich geschafft war, waren nicht nur viele Prominente und Bürger beim Fest am östlichen Tunnelportal – auch etliche, die man heute vermisst, wie die Ehrenbürger Peter