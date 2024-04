EILMELDUNG 08:47 Uhr

Deutschland setzt Zusammenarbeit mit UN-Palästinenserhilfswerk fort

Die Bundesregierung will ihre Zusammenarbeit mit dem umstrittenen UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) im Gazastreifen in Kürze fortsetzen. Das teilten das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch mit.