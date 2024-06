Von Micha Hörnle

Schriesheim. Auch wenn heute noch nicht feststeht, ob es je einen Windpark am Weißen Stein geben wird, war das Projekt schon Thema im Kommunalwahlkampf. Übermorgen, am Samstag, 22. Juni, hat man die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen, wie so ein Windpark im Wald aussieht.

Denn ab 9 Uhr geht es vom Festplatz aus per Bus zum "Greiner Eck".