Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das Straßenfest feiert Jubiläum: Es wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Was am 22. September 1973 als eintägiges Fest und private Initiative von Reimund Schambeck und Robert Schenk begann, hat mittlerweile die wesentlich traditionsreichere Kerwe "aufgesogen" – sie wurde traditionell am vierten Augustwochenende gefeiert. Heute ist das Straßenfest das zweite große Fest der Stadt, vor allem aber der Vereine, nach dem Mathaisemarkt.

Im Vergleich zum letzten Jahr, als erstmals wieder ohne Corona-Beschränkungen gefeiert werden konnte, hat sich auf den ersten Blick "nicht allzu viel verändert", wie Ordnungsamtsleiterin Julia Geiss am Donnerstag sagte, auf den zweiten aber dann doch: Das fängt schon bei der Eröffnung an, die es gleich zweimal geben wird: erst um 10.30 Uhr im Weindorf, dann eine halbe Stunde später am Stadtbrunnen.

Es gibt wieder die Straßenfest-Anstecker. Foto: Kreutzer

Auch bei den Ständen gibt es einige Veränderungen: Wieder dabei ist die "Obarstadt 8" im Hauser-Hof. Und mit ihr auch der Nachfolger vom "Jazzpoint", der sich nun "Musik-point" nennt, weil es auch anderes als Jazz gibt. Denn ohne einen Ausschank in der unmittelbaren Nähe wollte man keine Musik anbieten – sonst wären die Leute einfach weitergegangen, wie Verkehrsvereinsvorsitzender Joachim Müller erklärt.

Und es gibt auch wieder einen Stand des Verkehrsvereins, an dem die Straßenfest-Anstecker für einen Euro gekauft werden können (und wo auch der Perlwein "Perché no" vom Weingut Bielig ausgeschenkt wird). Musikalisch ist vom alten "Jazz­point", den seit 1999 Egon Fallmann organisiert hatte, nicht viel übrig geblieben:

Da tritt die junge Band Colorjet aus Edingen-Neckarhausen auf, aber auch die Honeywell Bouncers (im letzten Jahr am Stadtbrunnen zu hören); als Schriesheimer Eigengewächse spielen die "Bluesgosch" Dieter Reinberger und die Jazzed Friends – zuletzt bei der Schwimmbaderöffnung zu hören – auf. "Wir wollten weg vom Altherrenjazz", sagt Müller, "und auch neuen Bands mal eine Chance geben." Übrigens: Die Erlöse aus dem Button- und Sektverkauf gehen samt und sonders in die Finanzierung der vier Musikauftritte.

Zum ersten Mal mit dabei sind die Turnverein-Floorballer mit einem Ausschank am Stadtbrunnen, aber auch das Bistro "Aubergin", das bald in der Heidelberger Straße eröffnen wird.

Ansonsten folgt das Programm auf den vier Bühnen dem gewohnten Muster, auch wenn ein paar neue Namen auftauchen, die aber meistens schon mal hier (oder sonst wo in Schriesheim) aufgetreten sind: Steamrocks, die Band von Tamara Pusch, Gonzo’s Jam, Transatlantic oder die Pfälzer Partyband "Die dicken Kinder", die schon immer mal in Schriesheim Musik machen wollten, wie Geiss sagt. Im üblichen Rahmen ist der kleine Vergnügungspark auf dem oberen Festplatz mit Autoscooter, Kinderkarussell und einigen Buden.

Was doch auffällt: Es gibt eigentlich nur zwei Höfe, die beim Straßenfest noch mitmachen: die private "Obarstadt 8" im Hauser-Hof und "Bock auf Wild" der Freien Wähler im Hof von Marc Hartmanns Schreinerei (Heidelberger Straße 24) – die Neuerung des letzten Jahres.

Dass es immer weniger gibt – wie auch unlängst auf der Weinheimer Kerwe zu bemerken – liege an der abnehmenden Bereitschaft, sein Grundstück für mehrere Tage zur Verfügung zu stellen, wie Geiss erklärt. Hubert Hochhaus vom Verkehrsverein weiß aus eigener Erfahrung, dass es den Vereinen immer schwerer fällt, für eine Besenwirtschaft Ehrenamtliche zu finden: "Wir werden halt alle älter. Und es gibt zu wenig Jüngere, die sich ehrenamtlich engagieren."

Er findet außerdem: "Es ist einfach, vor der Theke zu stehen und zu meckern. Aber hinter ihr zu helfen, das will keiner." Bürgermeisterstellvertreter Michael Mittelstädt pflichtet bei: "Da muss man schon fünf Tage für den Auf- und Abbau reinstecken. Das ist schon viel Arbeit." Ansonsten hält er nichts von falscher Sentimentalität: "Früher gab es ja auch nur fünf oder sechs Höfe. Dafür haben wir heute das Weindorf und den Oberen Schulhof."

Geiss ist ja schon zufrieden, dass alle vom letzten Jahr – von den Bands bis über die Vereine – wieder mit von der Partie sind. Und mal davon abgesehen, ist es ja nicht ganz so, dass die Kritik, es gäbe nur noch Ausschank auf dem Straßenfest, zuträfe: Insgesamt elf Essensstände sind hier vertreten (Wehweck, zweimal Forschner, "Divino", "Aubergin", KSV, Freie Wähler, Sportangler, "Obarstadt 8", Grüne Liste und Uwe Schmitt auf dem Flohmarkt); außerdem gibt es dreimal Waffeln oder Kuchen (Uwe Schmitt, SPD und Freundeskreis Jujuy/La Paz).

Apropos Kritik: Im letzten Jahr wurde auch bemängelt, dass sich beim Flohmarkt große Lücken aufgetan hätten: "Das lag aber am Wetter", erklärt Müller. "Angesichts des Regens hatten viele kurzfristig ihren Stand nicht besetzt." Dabei war es damals so wie jetzt: 80 Prozent aller Flächen sind schon vergeben.

Wer mag, kann sich noch bis einen Tag vor dem Straßenfest anmelden (per E-Mail an info@verkehrsverein-schriesheim.de; ein Zwei-Meter-Stand kostet acht Euro). Wer will, darf auch am Sonntag – der ist natürlich wieder verkaufsoffen – seine Sachen verkaufen.

Und noch eine kleine Neuerung: Der Wochenmarkt fällt nicht aus, er wird ans neue Rathaus verlegt.