Ab 18.45 Uhr darf dann gefeiert werden. Die ausgelassene Party beginnt um 20 Uhr mit Live-Musik der Band "Garden Party". Und vielleicht ist das mit dem Nicht-schlafen-Gehen gar keine so schlechte Idee. Schließlich geht es am Sonntag direkt um 10.30 Uhr weiter mit Frühschoppen, Musik der "Brass Blowers" und ...

Die Feier beginnt am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Festakt, der mit geladenen Gästen wie mit der Bevölkerung gemeinsam gefeiert wird. Grußworte kommen von Inge Pfrang, Schriesheims Bürgermeister Christoph Oeldorf und den Schriesheimer Weinhoheiten. Die Festrede wird der Journalist Konstantin Groß halten, der vor 20 Jahren die Ortschronik geschrieben hat. Freuen dürfen sich die Gäste an diesem Abend auf ein extra für das Jubiläum geschriebenes Theaterstück, Musik von den Jagdhornbläsern Schriesheim, eine Gegenüberstellung von Ursenbach damals und heute und das Ursenbacher Lied. Dazu passend werden in der Verwaltungsstelle alte Filmaufnahmen und Fotos gezeigt über das Dorfleben im alten Ursenbach.

Ein Teil dieser "Organisatoren" sitzt am Dienstagabend beim Pressegespräch in der Verwaltungsstelle. Es wird gelacht, gescherzt. Es ist deutlich spürbar: Ursenbach freut sich auf die Festlichkeit unter dem Motto "Zur Festmeile im Herdweg". Genau dort, im Herdweg, der an besagtem Wochenende für den Verkehr gesperrt wird, findet das Fest statt, hier sind Zelt und Gastronomie aufgebaut. Auf Privatgrundstücken, wie aus dem Komitee betont wird. "Es ist einfach toll, dass die ganze Gemeinde das unterstützt", lobt Andrea Bäuerle das Mitziehen der Bevölkerung.

Entsprechend groß ist die Vorfreude im Festkomitee. Das hat sich Anfang des Jahres gebildet, wie Ortsvorsteherin Inge Pfrang erzählt. "Das Wo und Wie ist im Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Ortschaftsrat entstanden", so Pfrang. Alle drei bis vier Wochen wird sich getroffen. "Da ist viel zeitliches Engagement eingeflossen, um was Schönes auf die Beine zu stellen", lobt die Ortsvorsteherin das Team. Sie ist glücklich darüber, dass sich viele Menschen aus der Bürgerschaft eingebracht haben.

Von Christina Schäfer

Dazu hat sich ein Organisationskomitee von Ehrenamtlichen rund um Ortsvorsteherin Inge Pfrang (2.v.l.) und Andrea Bäuerle von der Verwaltungsstelle (3.v.l.) gebildet, das nun das zweitägige Festprogramm vorstellte. Foto: Dorn

Ab 18.45 Uhr darf dann gefeiert werden. Die ausgelassene Party beginnt um 20 Uhr mit Live-Musik der Band "Garden Party". Und vielleicht ist das mit dem Nicht-schlafen-Gehen gar keine so schlechte Idee. Schließlich geht es am Sonntag direkt um 10.30 Uhr weiter mit Frühschoppen, Musik der "Brass Blowers" und Kinderprogramm inklusive Hüpfburg. Wem die Augenlider zuklappen, kann sich am Kaffeewagen mit Koffein versorgen. Wer lieber süß statt deftig mag, dem werden frische Waffeln gereicht, die an diesem Morgen gebacken werden. "Bis zum Mittag wird das Fest dann langsam ausklingen", sagt Inge Pfrang.

Für die Getränke zeichnet sich am Festwochenende der Sängerchor verantwortlich, der Partyservice Muth aus Heddesheim sorgt für Kulinarik auf dem Teller. Wer abseits davon noch Wünsche hat, wird vielleicht an der Bar fündig, die unter anderem Cocktails im Programm hat. Und weil man in Ursenbach auch das Besondere mag, gibt es diese Cocktails in mit Wappen bedruckten Jubiläumsgläsern, gespendet vom ortsansässigen Gerüstbau Reinhardt.

Zwei Wünsche haben die Ursenbacher noch. Den ersten formuliert Inge Pfrang: "Die Gäste sollten bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß." Die Parkplätze werden rar sein. Der zweite Wunsch geht in Richtung Himmel: "Kein Regen – alles andere ist egal", sagt Andrea Bäuerle mit fester Stimme. Und man wünscht ihr und ganz Ursenbach so sehr, dass dieser Wunsch Erfüllung findet.