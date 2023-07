Von Micha Hörnle

Schriesheim. Einmütig billigte der Gemeinderat die Absichtserklärung ("Letter of Intent"), wie es auf dem Gärtner-Gelände weitergehen soll: Wie am Dienstag, 27. Juni, berichtet, will die Firma Werner-Wohnbau zwei Gebäude auf das Areal des ehemaligen Autohauses bauen: ein größeres an der B3 mit 70 Seniorenwohnungen (teils betreut, teils nicht), zwei