Schriesheim. (hö) An den letzten Silvesterabenden ging häufiger die Sirene auf dem ehemaligen Seniorenheim "Edel­stein los", so auch 2022 – was Feuerwehrkommandanten Oliver Scherer vor ein Rätsel stellte. Doch nun blieb sie stumm.

Scherer war extra gegen 22 Uhr in die Talstraße gefahren, um nach dem Rechten zu schauen, doch kein (Sirenen-)Ton: "Vor Mitternacht war definitiv nichts", sagte Scherer auf RNZ-Anfrage. Und später wohl auch nicht: "Wir haben keine Meldung aus der Bevölkerung über eine heulende Sirene erhalten."