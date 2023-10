Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Freitag, 13. Oktober, wird ein alter Wunsch von Barbara Schenk-Zitsch wahr: Sie war noch nicht lange Bürgerbeauftragte, da sagte sie im Interview mit der RNZ, dass sie sich eine Lesung mit Samuel Koch in Schriesheim wünschte. Sie nahm Kontakt mit der Agentur des Schauspielers auf, aber irgendwann versandete der wieder.

Als Schenk-Zitsch dann in der RNZ las, dass Koch zum Abschiedsgottesdienst der evangelischen Pfarrerin Suse Best in die Stadtkirche gekommen war, gab es ihr wieder den nötigen Ruck, ihr Herzensanliegen in die Tat umzusetzen. Und so kommt derjenige, der durch seinen schweren Unfall während der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" landesweit berühmt wurde, auf Einladung ihrer Stiftung am übernächsten Freitag um 20 Uhr in den Zehntkeller (Eintritt frei, ab 19 Uhr Sektempfang).

Schenk-Zitsch saß selbst am Fernseher und erlebte an jenem 4. Dezember 2010 live, wie der damals 23-jährige Schauspielstudent versuchte, in speziellen Stiefeln über fünf Autos zu springen, die auf ihn zufuhren – und zwar jeweils mit einem Salto. Beim vierten Wagen stürzte er und blieb regungslos liegen. Seitdem ist Koch vom Hals abwärts querschnittgelähmt.

Doch er gab nicht auf, beendete sein Schauspielstudium und ist seit fünf Jahren festes Ensemblemitglied am Mannheimer Nationaltheater. Schon ein reichliches Jahr nach seinem Unfall verfasste er ein erstes autobiografisches Buch, dem noch drei weitere folgen sollten. Vor allem sein zweites, "Rolle vorwärts – das Leben geht weiter, als man denkt" von 2015, hat Schenk-Zitsch sehr beeindruckt – und aus dem wird Koch an diesem Abend auch vor allem lesen. Sie findet "den Lebensweg dieses Mannes sehr bewundernswert", er sei – auch für sie persönlich – "ein großer Mutmacher" und "ein großes Vorbild", den sie "sehr bewundert": Schließlich sei er unbeirrt seit dem Unfall seinem Weg gefolgt.

Da Schenk-Zitschs großes Thema die Barrierefreiheit ist, wird Koch auch etwas zu diesem Thema sagen. Die Moderation an diesem Abend übernimmt Schenk-Zitschs Tochter Gabriela Zitsch, für professionellen Ton und Technik sorgt die Firma Epicto ihres Bruders Michael Schenk.