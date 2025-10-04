Samstag, 04. Oktober 2025

SPD uneingeschränkt für den Windpark

Auf der Mitgliederversammlung verabschiedete die Partei einstimmig eine Resolution und will vor dem Bürgerentscheid mobilisieren.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Patrick Schmidt-Kühnle (stehend) informierte die SPD-Mitglieder über die Windpark-Pläne. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hö) Richtig neu ist es nicht, dass die SPD den geplanten Windpark am Weißen Stein unterstützt. Doch nun verabschiedete die Mitgliederversammlung am Montagabend einstimmig eine Resolution, in der sie dazu auffordert, beim Bürgerentscheid am 9. November mit Nein zu stimmen (also für die Windräder).

Besonders interessant war allerdings, als SPD-Vorsitzender Patrick

Dr. Micha Hörnle
