Schriesheim. (hö) Richtig neu ist es nicht, dass die SPD den geplanten Windpark am Weißen Stein unterstützt. Doch nun verabschiedete die Mitgliederversammlung am Montagabend einstimmig eine Resolution, in der sie dazu auffordert, beim Bürgerentscheid am 9. November mit Nein zu stimmen (also für die Windräder).

Besonders interessant war allerdings, als SPD-Vorsitzender Patrick