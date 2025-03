Von Volker Knab

Schriesheim. Heute Abend öffnen die Straußwirtschaften wieder. In der letzten Woche machte die RNZ einen Rundgang über die Veranstaltungen – und fand: Lauthals mitgesungen wurde fast immer, von Beginn an herrschte Party-Stimmung. Im Zehntkeller, "Hirsch", Weingut Wehweck, Majers Weinscheuer und "Bistro Aubergin" – allerdings an diesem Wochenende nicht dabei