Von Marion Gottlob

Schriesheim. Für seinen neuen Krimi ist der Schriesheimer Autor Reiner Frank Hornig tief in die Erinnerungen an seine Schulzeit und Jugend eingetaucht. So ist ein spannender "Edgar-Wallace"-Krimi entstanden, der an Plätze führt, die normalen 0815-Touristen vermutlich wenig bekannt sind. Und das aus deutscher Feder beziehungsweise Computer-Tastatur! Der