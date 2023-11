Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das soll es also gewesen sein: Am Samstagabend war nach 20 Jahren unweigerlich die letzte heiter-literarische Weinprobe mit Peter Nassauer. Unweigerlich? Jochen Wähling vom Kulturkreis erinnerte an den zeitgleichen Abschied von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass ...": "Wir haben Hoffnung: Gottschalk hat schon dreimal aufgehört."

In